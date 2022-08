Lauingen

vor 31 Min.

Große Musiknacht in Lauingen: "Es war mega, dass so viele da waren!"

Plus Ein Ticket - elf Locations. Zur Musiknacht am Samstag verwandelte sich Lauingen wieder in eine Partymeile. Eindrücke von einer Nacht voller Musik - und guter Laune.

Von Annemarie Rencken

Während die letzten Sonnenstrahlen Lauingen in goldenes Licht tauchen und der Tag sich verabschiedet, kann von einem ruhigen Sommerabend keinesfalls die Rede sein. Schon Stunden bevor die elf DJs und Bands in den elf Locations der Musiknacht ihre Mikros ergreifen, durchschneiden E-Gitarren-Klänge die Sommerluft. Seit dem späten Nachmittag heizt die Rock-Band Four-For-You direkt auf den Stufen vor dem Rathaus bei der sogenannten "Warm-up-Party" ein. Die Menschen für die Musiknacht aufzuwärmen - das scheint ihnen zu gelingen. Gegen 20 Uhr hat sich hier eine Menschenmenge versammelt. Viele tanzen zur Musik, singen mit bei bekannten Rock- und Pop-Songs der 70er bis 90er-Jahre wie Don't Stop Believin' von Journey. Andere genießen es einfach draußen zu sein und unterhalten sich auf den bereitgestellten Bierbänken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

