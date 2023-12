Polizei nimmt in Lauingen zwei Männer nach Reifendiebstahl fest

Ein Zeuge informiert die Polizei über den Diebstahl von Reifen in Lauingen. Die Beamten können die Tatverdächtigen festnehmen.

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen haben am Montagabend in Lauingen zwei Männer im Alter von 32 und 52 Jahren auf frischer Tat nach dem Diebstahl von Autoreifen festgenommen. Gegen 21.15 Uhr hatte ein Zeuge über Notruf mitgeteilt, dass zwei Männer auf einem Firmengelände in der Max-Eyth-Straße Autoreifen in einen Lastwagen einluden.

Die Ermittlungen zum Beuteschaden dauern an

Die alarmierten Polizeistreifen nahmen die Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest. Die Männer wurden nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegenwärtig dauern die Ermittlungen zum genauen Beuteschaden an. (AZ)