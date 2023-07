Radler prallt in Lauingen gegen ein Auto und fährt davon

Ein Autofahrer biegt in Lauingen gerade ab, als ein Radler gegen die hintere Fahrzeugtüre fährt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall.

Der Fahrer eines roten VW Polo wollte am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in Lauingen in die Einfahrt eines Anwesens an der Herzog-Georg-Straße abbiegen. Er befand sich laut Polizei bereits auf der Zufahrt, als ein auf dem Fußweg fahrender Radfahrer, der stadtauswärts unterwegs war, plötzlich gegen die hintere rechte Fahrzeugtüre prallte.

Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Fahrradfahrer, der als etwa 45-jähriger Mann beschrieben wurde, flüchtete trotz des Aufpralls. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)