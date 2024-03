Lauingen

09:45 Uhr

Spezialitätenmarkt Via del Gusto eröffnet eine Filiale in Lauingen

Via del Gusto soll auch italienisches Lebensgefühl vermitteln. In Lauingen eröffnet im Frühjahr die erste Filiale im Landkreis. Das Bild entstand in Augsburg.

Plus Das Unternehmen aus Donauwörth expandiert. Noch im Frühjahr soll das Geschäft im Lauinger Osten eröffnen. Der Betreiberin geht es ums italienische Lebensgefühl.

Von Jonathan Mayer

Roland Stefan ist in diesen Tagen besonders fleißig. Noch will das italienische Lebensgefühl nicht aufkommen, wenn man sich im Laden umschaut, den er künftig mit seiner Frau betreiben wird. Es fehlen Boden, Regale und Produkte, stattdessen stehen Baumaschinen und Werkzeuge verteilt in dem großen Raum im Gewerbegebiet im Lauinger Osten. Das soll sich aber bald ändern. Denn noch im Frühjahr eröffnet hier die erste Filiale des italienischen Spezialitätenhändlers Via del Gusto im Landkreis Dillingen.

Manuela und Roland Stefan werden das Geschäft betreiben. Die Planungen für ihre erste eigene Filiale laufen seit über einem Jahr, erzählt sie am Telefon. Die Kette mit Sitz in Donauwörth wollte in Richtung Günzburg erweitern. "In der Nähe, aber auch weit genug von Donauwörth weg", sagt Stefan. In Lauingen wurde man schließlich fündig. "Es ist ausschlaggebend, dass der Markt eine bestimmte Größe hat", sagt Stefan. 400 Quadratmeter misst das neue Geschäft, das das Ehepaar in der Werner-von-Siemens-Straße hinterhalb des Kleidungsgeschäfts AWG eröffnen wird. Der Laden stehe schon eine Weile leer. Früher war dort einmal ein Angel-Geschäft untergebracht.

