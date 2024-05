Unfall mit Omnibus in Lauingen: Frau wird leicht verletzt

Eine 41-Jährige stieß in der Lauinger Innenstadt mit einem Bus zusammen und wurde durch ihren Airbag leicht verletzt. Auch in Syrgenstein gab es einen Zusammenstoß.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin ist es am Freitag in Lauingen gekommen. Gegen 11:35 Uhr bog die 41-jährige Autofahrerin von der Brüderstraße nach links in die Herzog-Georg-Straße ein. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen in der Herzog-Georg-Straße gegen den rechten Bordstein. Sie steuerte daraufhin stark nach links, worauf ihr Wagen mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Omnibusses kollidierte, der von einem 40-Jährigen gefahren wurde.

Die 41-Jährige erlitt aufgrund des Unfalls und der Airbagauslösung ihres Autos leichte Verletzungen. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Im Omnibus befanden sich keine Fahrgäste. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 10.000 Euro. Der Wagen der 41-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Unfall beim Ausparken in Syrgenstein

In Syrgenstein ist es, ebenfalls am Freitag, zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen. Gegen 12.30 Uhr wollte eine 84-jährige Autofahrerin aus einem Kundenparkplatz auf die Straße „Taläcker“ ausfahren. Sie kollidierte mit dem Wagen einer bevorrechtigten 44-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 7500 Euro. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt. (AZ)