Unbekannte heben in der Schabringer Straße in Lauingen vier Kanaldeckel aus

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. Autofahrer wurden nicht gefährdet.

Bisher Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in der Schabringer Straße in Lauingen zwischen dem Einmündungsbereich der Max-Eyth-Staße und der Bahnunterführung vier Kanaldeckel ausgehoben. Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gefährdet.

Die Dillinger Polizei bittet um Hinweise

Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Dillingen gegen Unbekannt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)