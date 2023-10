Leichte Verletzungen und Totalschaden: Unfälle in Wertingen und Lauingen

Ein jugendlicher Rollerfahrer hatte Glück im Unglück und wird nach einem Unfall nur leicht verletzt. In Wertingen stoßen zwei Autos aneinander: Totalschaden.

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten 15-jährigen Kleinkraftradfahrer hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in Lauingen ereignet. Der Jugendliche war auf der Herzog-Georg-Straße stadtauswärts unterwegs und fuhr auf einen vorausfahrenden Toyota auf, der von einem 21-Jährigen gelenkt wurde. Dieser hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Der 15-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An den Unfallfahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 1500 Euro. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

87-Jähriger nimmt 60-Jähriger die Vorfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von rund 7000 Euro ist es am Donnerstag gegen 10 Uhr in Wertingen gekommen. Ein 87-jähriger Opel-Fahrer wollte von der Äußeren Kanalstraße in die Laugnastraße einfahren. Er nahm einer 60-jährigen Mitsubishi-Fahrerin die Vorfahrt, die auf der Laugnastraße stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. An diesen entstand jeweils ein Totalschaden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch