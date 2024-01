Zwischen Gundelfingen und Lauingen kracht es

Auf der B16 bei Gundelfingen hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gundelfingen und Lauingen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 43-jährige Unfallverursacherin fuhr zunächst aus dem kurzen Streckenstück zwischen der B16 und der Ortsverbindungsstraße an den dortigen Einmündungsbereich heran.

Beide Personen unverletzt

Anschließend bog sie nach links in Fahrtrichtung Lauingen ab. Hierbei übersah sie die querende 46-Jährigen mit ihrem Pkw, welche ihrerseits von Gundelfingen kommend in Richtung Lauingen fuhr. Die Unfallverursacherin touchierte mit ihrer Fahrzeugfront das Fahrzeug der Geschädigten im Heckbereich. An beiden Pkw entstand ein leichter Streifschaden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf 2000 Euro geschätzt. (AZ)