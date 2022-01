Mödingen

09:57 Uhr

Was macht eigentlich nun der ehemalige Dillinger Stadtpfarrer Wolfgang Schneck?

Plus Wolfgang Schneck hat sich im August 2021 als Stadtpfarrer in Dillingen verabschiedet. Nun arbeitet er in der Priesterseelsorge in Augsburg. Wie er diese nun weiterentwickelt.

Von Berthold Veh

Vergleiche haben mitunter das Problem, dass sie nicht zutreffen. Deshalb sagt Pfarrer Wolfgang Schneck am Anfang dieses Gesprächs im Kloster Maria Medingen, dass viele seine neue Aufgabe in der Priesterseelsorge des katholischen Bistums Augsburg nicht ganz richtig einschätzen. „Einige denken, wir sind das Rote Kreuz der Kirche, eine Art Ärztehaus oder Wellness-Zentrum für Pfarrer.“ Dies treffe so nur eingeschränkt zu, denn Schneck und der pastorale Mitarbeiter Johann Schmitz wollen, wie sie unserer Redaktion erklären, durch ihr Wirken eben das verhindern, dass Seelsorger unter der Last ihrer Aufgaben in die Knie gehen.

