Wasserschutzgebiet in Höchstädt: Gemeinde Finningen "spielt auf Zeit"

Das neue Wasserschutzgebiet in Höchstädt war auch Thema bei der Bürgerversammlung in Mörslingen.

Plus Bei der ersten Bürgerversammlung in Mörslingen wird auch über die geplante Klage gegen das Wasserschutzgebiet in Höchstädt diskutiert. Und es geht um viel Geld.

Von Anna Lena Mayr

Es ist keine Überraschung. Das Thema beschäftigt die Menschen in der Gemeinde Finningen. So auch am Dienstagabend bei der ersten Bürgerversammlung in Mörslingen. Rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen ins Sportheim - nicht nur, um sich von Bürgermeister Klaus Friegel auf den aktuellen Stand bringen zu lassen. Vor allem die angekündigte Klage der Gemeinde gegen die Rechtsverordnung für das rechtskräftige Wasserschutzgebiet Höchstädts ist ein Thema am Abend.

Friegel erklärt, dass Finningen Einsicht in das Gutachten haben will. Doch die sei ihnen vom Landratsamt trotz mehrmaliger Anfrage nicht gestattet worden und somit nur durch das Klageverfahren möglich. Dabei würde aber nicht die Rechtsverordnung selbst gestoppt werden.

