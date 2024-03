Neresheim/Dillingen

12:00 Uhr

Härtsfeld-Museumsbahn: Mehr als 10.000 Gäste wollten mit der "Schättere" fahren

Die Einweihung des Haltepunktes Iggenhausen mit dem ersten Zug der Saison am 1. Mai 2023 war ein Höhepunkt des vergangenen Jahres.

Plus Die Härtsfeld-Museumsbahn lockt immer mehr Besucher nach Neresheim. Der Verein hat ein großes Ziel – den Weiterbau der Strecke bis Dischingen.

Von Berthold Veh

Mit der Härtsfeldbahn, die im Volksmund Schättere genannt wurde, verbinden sich bei älteren Lesern und Leserinnen unserer Zeitung viele schöne Erinnerungen. 1972 wurde die Schmalspurbahn, die von Aalen bis Dillingen fuhr, stillgelegt. Aber die wiederbelebte Härtsfeld-Museumsbahn, die vom Bahnhof in Neresheim bis zum Bahnhof Katzenstein am Härtsfeldsee fährt, erfreut sich heute steigender Beliebtheit. Dies wurde jetzt auchbei der Generalversammlung des Vereins auf Burg Katzenstein deutlich. Dort zog der Vorsitzende des Vereins Härtsfeld-Museumsbahn, Werner Kuhn, vor den zahlreich erschienenen Mitgliedern in der Burgschänke Bilanz.

Seit der Generalversammlung 2022 sei der Verein weiter gewachsen. 15 neue Mitglieder wurden gewonnen, die Zahl liegt jetzt bei 354. Wie Kuhn berichtete, war das vergangene Jahr mit mehr als 10.000 Fahrgästen die bisher erfolgreichste Betriebssaison. 96 Zugfahrten und 41 Sonderfahrten organisierte der Verein. "Neben Eisenbahnfreunden und Hochzeits-Gesellschaften war dabei die Royal Academy of Music aus London ein besonders lieber Ehrengast", erinnerte Kuhn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen