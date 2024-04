Sonderheim

vor 41 Min.

Die jüngste CSU-Kandidatin bei der Europawahl 2024 kommt aus Sonderheim

Plus Annemarie Jung kandidiert bei der Europawahl am 9. Juni. Über ihre Chancen, Ziele und warum daheim Politik Frauensache ist.

Von Simone Fritzmeier

Mehr als 46.000 Mal wurde das 90-Sekunden-Video bereits auf Instagram angeklickt. Darin geht es nicht um Modetrends, Schminktipps oder Promigeschichten. Es geht um Politik. Genauer gesagt um die anstehende Europawahl am 9. Juni. In dem kurzen Film auf Social Media ist Annemarie Jung zu sehen. Sie stellt sich, ihre Ambitionen, Ziele und Wünsche vor. Die junge Frau aus Sonderheim kandidiert für die CSU. Warum? „Weil ich vom europäischen Gedanken begeistert bin, mit der EU verbinde ich Sicherheit. Insbesondere die Versorgungssicherheit gilt es mit digitalen Lösungen zu stärken", so schreibt sie es – auf ihrem Profil bei Instagram. Denn, das betont sie im Interview mit unserer Redaktion immer wieder: "Man muss dort sein, wo die Menschen sind. Dazu gehört auch Social Media."

Die jüngste CSU-Kandidatin bei der Europawahl heißt Annemarie Jung

Oder der Küchentisch daheim in Sonderheim. Bei Kaffee und Kuchen erzählt Annemarie Jung voller Euphorie über ihre Kandidatur. Denn allein die Tatsache, dass sie es bei der Aufstellung der Landesliste der CSU für die Europawahl 2024 direkt auf Platz 26 von 66 geschafft hat, sei ein großer Erfolg. "Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin mit 22 Jahren die jüngste Kandidatin auf unserer Liste", erzählt sie und erklärt direkt, dass es aber trotz der guten Positionierung rechnerisch nicht möglich sei, dass sie ins EU-Parlament gewählt werden könne. Das kommuniziere von Anfang an transparent, um die Wähler und Wählerinnen nicht zu täuschen, und: "Ich stecke trotzdem mitten im Wahlkampf und kann diesen etwas entspannter und ohne Druck führen", so die Sonderheimerin. Dafür aber mit nicht weniger Einsatz. Im Gegenteil. Annemarie Jung nimmt jede Möglichkeit wahr, sich politisch einzubringen. Und das nun international. "Man lernt so viel, es macht einfach Spaß und ich liebe es, mich zu engagieren." Das hat sie "nicht gestohlen", wie man sprichwörtlich sagt.

