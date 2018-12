04:18 Uhr

Blendend präsentiert Lokalsport

Andreas Brandt (Bild) war einer von drei TVD-Spielern, die beide Verbandsliga-Einzel in Königsbrunn gewannen.

Tischtennis: TV-Teams wandern sehr erfolgreich durch die Dillinger Sporthallen. Lodner-Lob für Lösungen der Stadt. Bärenstarke Trio beim Verbandsliga-Sieg in Königsbrunn.

Von Fabian Wittke

Von der Dillinger Hallensituation zeigt sich die Tischtennis-Abteilung des TV Dillingen unbeeindruckt. Trotz wechselnder Spielstätten, da die Turnhalle der Mittelschule weiterhin gesperrt ist, fühlt man sich in der Turnhalle der Lebenshilfe, der Sebastian-Kneipp-Halle und der Turnhalle in Schretzheim „pudelwohl“.

Dabei demonstrierten die TVDler beim vergangenen Heimspieltag-Wochenende mannschaftsübergreifend ihre Heimstärke. Abteilungsleiter Martin Lodner nutzte dabei die Gelegenheit, um wahre Lobeshymnen auf die Stadt auszusprechen, die trotz der schwierigen Hallensituation stets eine Lösung anbietet.

Einen der wenigen Auswärtsauftritte hatte die erste Herren-Mannschaft in der Verbandsoberliga. Im Aufsteigerduell beim TSV Königsbrunn setzen sich die Dillinger 9:5 durch. Nach einem holprigen Start, bei dem nur das Doppel Mohammed Azzam/Uli Foag punkten konnten, drehten die Donaustädter Azzam, Foag, Sandro Hofmann und Andreas Brandt die Partie durch ihre Einzelerfolge schnell auf 5:2.

Doch die Gastgeber zeigten sich zunächst davon unbeeindruckt und kamen über Matthias Jörg und Marco Müller wieder auf 5:4 heran. Erneut war es das bärenstarke Dillinger Trio mit Azzam, Foag und Brandt, das für das zwischenzeitliche 8:4 sorgte. Hofmann musste sich in seiner zweiten Partie beugen, ehe Müller den Sack zu machte. Weiterhin stehen die Herren I auf den vorderen Tabellenplätzen – und schmieden an ihren Ambitionen, einen Durchmarsch in die Oberliga Bayern zu schaffen.

Von Sieg zu Sieg eilen aktuell die Dillinger Herren II. Erneut war die „Reserve“ doppelt im Einsatz – und konnte zuerst beim TTC Memmenhausen (9:4) und am Folgetag zu Hause gegen den VfL Günzburg (9:1) gewinnen. Ebenfalls in der Erfolgsspur befinden sich die Herren III. Mit 9:4-Punkten fegten sie den TSV Firnhaberau Augsburg aus der Halle.

Toller Erfolg für Damen des TV Dillingen

Einen tollen Erfolg erspielten die Damen I in der Bezirksoberliga. Gegen den bisher verlustpunktfreien TSV Burgau gewann man mit 8:3 und hat somit wieder Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Petra Artner avancierte durch drei Einzelerfolge zur Matchwinnerin. Jasmin Kaim (2), Dorina Zappe und Manuela Sing sorgten für die weiteren TVD-Punkte.

Eine der wenigen Dillinger „Klatschen“ mussten die Jungen I in der Verbandsliga hinnehmen. Gegen die SpVgg Thalkirchen unterlagen die Tischtennis-Youngsters mit 2:8.

Ergebnisse: Jungen V – TTF Unteres Zusamtal 6:4; TTF Unteres Zusamtal III – Herren VIII 7:9; SSV Höchstädt – Jungen III 8:2; Jungen VIII – TV Lauingen 0:10; Jungen II – Langweid II 8:1; Herren VI – Eintracht Autenried II 9:2; Herren V – Auchsesheim II 9:3

Themen Folgen