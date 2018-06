vor 48 Min.

Erste positive Erkenntnisse beim FCG Lokalsport

Gärtnerstädter zeigen gute Ansätze beim 1:1 in Schwabmünchen. Landesliga-Spielplan ist fix

„Darauf können wir aufbauen“, lautete das durchaus positive Urteil Martin Wengs nach dem ersten Spiel unter seiner Regie. Die von ihm trainierten Landesliga-Fußballer des FC Gundelfingen trennten sich im ersten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison mit 1:1 (0:0) vom TSV Schwabmünchen. Weng sah reichlich gute Ansätze, hob aber auch warnend den Finger: „Wir dürfen uns jetzt nicht darauf ausruhen.“

Den Eindruck, dass dies in Kürze passieren kann, hatte Weng allerdings nicht. „Die Jungs haben sich durchgebissen, obwohl Johannes Hauf oder Oguz Yasar schon in der Pause über eine gewisse Müdigkeit geklagt haben. Trotzdem haben sie 90 Minuten durchgespielt“, stellte der Trainer zufrieden fest. Und dass alle Nachrücker aus dem Jugendbereich durchaus zu gefallen wussten. „Am Schluss standen ja sieben Spieler des Jahrgangs 1999 auf dem Platz. Das zeigt schon, dass da Potenzial vorhanden ist“, so Weng.

Obwohl in der ersten Halbzeit noch keine Tore fielen, hatten beide Teams ihre Offensivaktionen. Doch die Torhüter André Behrens zwischen den FCG-Pfosten oder Kilian Röder im TSV-Kasten waren stets zur Stelle und bereinigten die brenzligen Situationen. Als dann aber nach 55 Minuten Schwabmünchens Neuzugang Serhat Örnek am langen Pfosten frei zum Abschluss kam, war das 1:0 fällig. Die Gundelfinger Antwort dauerte acht Minuten, dann legte Hauf quer, sein Sturmpartner Jasjot Padda spielte den Ball Richtung Tor, und der durchgelaufene Maximilian Braun hatte freie Bahn – 1:1. Damit wollte sich der Bayernligist nicht begnügen, machte noch einmal Druck, die beste Chance auf den Siegtreffer hatten allerdings die Weng-Schützlinge. Vier Minuten vor dem Abpfiff traf Michael Grötzinger im Anschluss an einen Freistoß die Querlatte, und der Nachschuss von Kapitän Fabio Kühn wurde geblockt.

Knapp drei Wochen vor dem Saisonstart in der Landesliga Südwest ist nun auch der Spielplan mit den vorläufigen Terminen bekannt. Landesliga-Chef Stefan Schneider beschert dem FCG zum Auftakt am 14. Juli ein Heimspiel gegen den SV Mering, weiter geht es am 18. Juli beim TSV Landsberg, am 21. Juli gegen den FC Kempten und am 28. Juli beim BCF Wolfratshausen, ehe am 1. August das Derby gegen den SC Ichenhausen im heimischen Schwabenstadion ansteht. „Der Auftakt hat es in sich, da sind wir gleich gefordert“, lautet das Urteil von FCG-Trainer Weng. (wab)

TSV Schwabmünchen: Röder (46. Thiel) – Prechtl, Maiolo, M. Uhde (46. Kusterer), Mittermaier – Gollnhofer (80. Petereit), Rudolph, Merane, Karvar (55. Akgün) – Örnek, Schmid

FC Gundelfingen: Behrens – Grötzinger, Kühn, Brugger (46. Rolle), Öz – Schneider (64. Beck), Noller, Braun (65. Oberling), Yasar – Hauf, Padda

Schiedsrichter: Tiedeken (TSV Neusäß) Tore: 1:0 Örnek (55.), 1:1 Braun (63.) Zuschauer: 35

