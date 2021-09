Fußball

vor 37 Min.

Caravettas wichtiges Signal für seine Gundelfinger

Der Blick des Sportlichen Leiters Stefan Kerle (rechts) spricht Bände: Am Boden hinter ihm liegt FCG-Torjäger Sandro Caravetta, der vom verletzt pausierenden Keeper Dominik Dewein (Zweiter von links) unterstützt wird, während sich der Notarzt und zwei Garchinger um das verletzte Knie kümmern.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Der Torjäger des FC Gundelfingen verletzt sich bei der ersten Aktion am Knie und winkt allen zu, als ihn der Notarzt abtransportiert. Sein Vertreter rettet das 1:1 in Garching.

Von Walter Brugger

Die Gesichter bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen, aber auch bei den besorgten Familienangehörigen von Stürmer Sandro Caravetta hellten sich nach einer rund dreiviertelstündigen Unterbrechung der Partie beim VfR Garching schon etwas auf. Gerade war der FCG-Torjäger mit der fahrbaren Trage Richtung Notarztwagen gebracht worden – und dabei winkte der 22-Jährige Richtung Tribüne und Mitspieler. „Das war das wichtigste Signal des ganzen Tages“, war auch Gundelfingens Trainer Martin Weng schon ein Stück weit erleichtert. Dass die Grün-Weißen in den folgenden knapp 90 Minuten dann noch mit dem 1:1 (0:1) beim Regionalliga-Absteiger eine Niederlage abwendeten, war für die Gärtnerstädter da schon zweitrangig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen