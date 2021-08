Fußball

vor 19 Min.

Derby-Auswärtssieg für Binswangen

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Dem SV Kicklingen-F. gelingt daheim der erste Saison-Dreier.

Schretzheim – Binswangen 2:3

Ehe sich die Gastgeber dieser Partie der Fußball-Kreisliga Nord versahen, lagen sie schon 0:2 hinten. Nach einem Freistoß in der 11. Minute köpfte Stefan Sailer zum 0:1 ein. Mit einem fragwürdigen Elfmeter erhöhte der TSV Binswangen in der 21. Minute durch Glogger auf 0:2. Mit der ersten Aktion der zweiten Halbzeit gelang den Gästen gar durch Christopher Fiegel ihr dritter Treffer – das Spiel schien gelaufen. Doch in der 64. Minute verkürzte Heiko Lorenz auf Vorarbeit von Nico Hergöth – 1:3. Kurz darauf erzielte Jonas Behringer per Flugkopfball sogar den 2:3-Anschlusstreffer. Für den 3:3-Ausgleich, der nicht unverdient gewesen wäre, reichte es den Kleeblättlern aber nicht mehr. (MDA)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen