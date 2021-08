Ein Strafstoß entscheidet das Topspiel in Weisingen

Am Bachtaler Keeper Maximilian Ackermann, aber auch am Tor vorbei geht dieser Ball von Philipp Spring (Dritter von rechts). Ackermann ließ sich nur mit einem Foulelfmeter durch Manuel Fischer überwinden, was Gastgeber Weisingen allerdings zum 1:0-Sieg im Spitzenspiel reichte.

Foto: Aumiller