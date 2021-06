FC Lauingen stellt sich neu auf

Kreisligist stellt seine Neuzugänge vor und sieht dem bevorstehenden Umbruch optimistisch entgegen. Zahlreiche junge Spieler gehören zum neuen Kader

Nachdem sich der Fußball-Kreisligist FC Lauingen auf den Trainerbänken für die kommende Saison 2021/2022 neu aufstellt, freut sich Sportleiter Joachim Hauf ebenso darauf, dass er in den vergangenen Wochen viele neue Spieler für den Lauinger Weg begeistern konnte.

Vor knapp zwei Jahren haben einige langjährige Stammkräfte den FCL verlassen. „Dies konnte nur durch den unermüdlichen Einsatz vieler charakterstarker Jungs in der ersten und zweiten Mannschaft aufgefangen werden“ spricht Trainer Haris Tausend über eine schwierige vergangene Spielzeit. Speziell bei der ersten Mannschaft in der Kreisliga West verlief diese nicht wie gewünscht. Letztendlich konnte der Klassenerhalt, mit der Entscheidung des BFV die Saison über die Quotientenregelung zu werten und keine Relegation zu spielen, sicherlich auch etwas glücklich gesichert werden. Somit steht bei den Schwarz-Gelben im bevorstehenden Sommer ein weiterer Umbruch an.

Der Traditionsverein von der Donau möchte wieder an erfolgreiche Zeiten anknüpfen. Mit eigenen Jugendspielern, Spielern mit Lauinger Wurzeln und Spielern aus der nahen Region wollen die Gelb-Schwarzen neu angreifen. Deshalb freuen sich die Herzogstädter über die Rückkehrer Arbnor Nimanaj (BC Schretzheim), Michael Przyklenk (SV Kicklingen/Fristingen), Waldemar Völker ( SSV Dillingen), Andreas Glogger (Eintracht Staufen), Daniel Schaaf (BC Schretzheim), Algert Hoti (TSV Rain/Lech) und Björn Bayer ( FC Gundelfingen). Zudem kommen mit Tizian Moser (FC Gundelfingen), Jabbie Malomin (SSV Peterswörth) und Jannic Daemel (SSV Dillingen) drei junge neue Spieler aus der Region an die Donau. Von der eigenen Jugend verstärken Fabian Zengerle, Sinan Subasi, Tim Rettinger, Melvin Cunha und Venhar Neziri zukünftig vermehrt den Herrenbereich.

„Wir sind mit der Kaderplanung sehr zufrieden“ spricht Sportleiter Joachim Hauf optimistisch über die neue Runde und fährt fort: „Mit dem aktuellen guten Kern innerhalb der Truppe und den dazugestoßenen neuen Spielern, wollen wir mit der ersten Mannschaft einfach eine sorgenfreie Runde in der Kreisliga spielen und mit der zweiten Mannschaft in der B-Klasse oben dabei sein.“