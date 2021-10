„Wir sind noch nicht fertig!“

Plus Fußball: Zweitligist Heidenheim und sein Trainer-Urgestein Frank Schmidt geloben sich Treue.

Beim aktuellen Tabellensechsten der Zweiten Fußball-Bundesliga stand über Jahre hinweg die „3-S-Regel“ als Garant für den Aufstieg des 1. FC Heidenheim: Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald, Trainer Frank Schmidt, Kapitän Marc Schnatterer bildeten ein bemerkenswertes Erfolgstrio. Nachdem Schnatterer den Verein inzwischen in Richtung Mannheim verlassen hat, könnte zumindest ein „2-S“ für viele weitere Jahre bestehen bleiben. Frank Schmidt, seines Zeichens dienstältester Trainer im deutschen Profifußball, hat nämlich seinen Vertrag mit dem FCH vorzeitig um vier Jahre verlängert und bleibt mindestens bis zum Sommer 2027 Chefcoach auf der Ostalb.