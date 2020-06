05:33 Uhr

Lauinger „Corona“-Triathlon hat einen Termin

Plus Der TV Lauingen nimmt im August den nächsten Anlauf. Und die Athleten sind heiß. Wann man sich anmelden kann.

Von Hans Gusbeth

Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende der 15. VR-Triathlon in Lauingen stattfinden sollen. Die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern vom TV Lauingen aber einen dicken Strich durch die Rechnung. Doch Erich Gruber, seines Zeichens Abteilungsleiter der Lauinger Triathleten, wollte nicht einfach aufgeben. Und hat einen neuen Termin gefunden.

Unterstützung durch die Gemeinde Holzheim

Schon vor den ersten Lockerungen in Deutschland und Bayern hat Gruber nach einem Alternativ-Veranstaltungsort gesucht und dank der Unterstützung der Gemeinde Holzheim und des Kieswerks Wager diesen am Surf-See in Weisingen gefunden.





Nach etlichen Gesprächen mit Behörden, Verantwortlichen in Bayern und im Landkreis sowie vielen Ausdauerathleten präsentiert Gruber jetzt auch den Termin: Sonntag, 16. August 2020 – zwei Monate nach dem ursprünglich geplanten Termin.

Corona: 400 Teilnehmer gibt es schon

Die Triathleten in Süddeutschland scharren längst mit den Hufen, da Wettkampftermine in diesem Jahr rar sind. Und so liegt die Teilnehmerzahl für diesen „ Corona“-Triathlon trotz aller Hindernisse schon jetzt bei rund 400. Falls die Einschränkungen in Bayern für derartige Veranstaltungen schneller und weiter gelockert werden sollten, könnte der Triathlon „sogar schon vor dem 16. August stattfinden“, sagt Erich Gruber.

Hier geht es zur Anmeldung

Alles Infos und Teilnahmebedingungen gibt es unter https://triathlon.tvl.de/vr-triathlon/aktuell-triathlon/

