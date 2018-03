Prima Doppel

vor 40 Min.

Gundelfingen sichert Klassenerhalt

Die Tischtennis-Herren I des FC Gundelfingen machten den Klassenerhalt in der Dritten Bezirksliga Nord perfekt. Grundlage für den hart erkämpften 9:7-Heimsieg waren vier gewonnene Doppel.

Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß und gewannen mit T. Schuhmair/P. Lorenz, M. Ferner/H. Goldschmid und W. Klekamp/F. Mayershofer alle drei Doppel. Nachdem die Gäste auf 3:2 verkürzt hatten, stellten P. Lorenz, W. Klekamp und H. Goldschmid den alten Abstand wieder her. T. Schuhmair und P. Lorenz sowie das Schlussdoppel T. Schuhmair/P. Lorenz holten die restlichen Zähler.

T. Lorenz/M. Ferner und F. Mayershofer/S. Fink brachten den FCG zunächst in Front. In den Einzeln drehten die Gastgeber die Partie, nachdem in der ersten Runde nur F. Mayershofer und V. Zähnle siegreich blieben. T. Lorenz, R. Zähnle und V. Zähnle retteten die Gundelfinger zwar noch ins Schlussdoppel, das Donauwörth dann für sich entscheiden konnte.

Werner Stenke/H. Stenke und S. Hausmann/P. Wiesmüller erspielten in den Doppeln eine Führung. Die Einzel waren fest in Gundelfinger Hand. Werner Stenke (2), D. Peichl, S. Hausmann, H. Stenke, P. Wiesmüller und Walter Stenke machten den Sieg perfekt. (MAYF)

