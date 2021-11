Holzheims „Zweite“ ist jetzt Erster

Nicht alle Teams traten zuletzt an – und nun ruht der Spielbetrieb wegen Corona

Trainieren dürfen die Tischtennis-Vereine der Region zwar weiterhin unter 2Gplus-Regeln, doch der Spielbetrieb wurde vom Bayerischen TT-Verband (BTTV) ab sofort und zunächst bis 31. Dezember 2021 ausgesetzt. Grund ist die aktuelle Corona-Lage in Verbindung mit den von der Bayerischen Staatsregierung verhängten Beschränkungen des Amateursportbetriebs.

Auch wenn zuletzt nicht mehr alle Teams angetreten waren – es wurde immerhin noch vielerorts gespielt. Nichts anbrennen ließ dabei der Tabellenzweite der Männer-Bezirksklasse A Dillingen IV bei den hoch gewetteten Cracks des TSV Rain II: Die Kreisstädter verloren nur das Eingangsdoppel und gönnten den Gastgebern danach kein Erfolgserlebnis mehr.

Stark auch der Punktgewinn des FC Gundelfingen II daheim gegen den TSV Bäumenheim, seines Zeichens immerhin Zweiter der Bezirksklasse B. In der Bezirksklasse C krallte sich der SV Holzheim II mit dem 9:2 über Auchsesheim II Platz eins. Kuriosum in der Bezirksklasse D: Zwei Spiele kamen beim VfL Zusamaltheim in die Wertung, beide wurden am „Grünen Tisch“ (und nicht an den grünen Tischtennisplatten) entschieden, einmal zugunsten der Zusamaltheimer (gegen die SSV Höchstädt III) und einmal gegen sie (das Heimspiel gegen Binswangen II).

Der Zusamaltheimer Nachwuchs profitierte in der Jungen-Bezirksklasse A ebenfalls von einem Formfehler des FC Gundelfingen II, während Höchstädt in Mertingen gar nicht erst antrat. In der Bezirksklasse B schafften die Holzheimer das Kunststück, mit einem negativen Satzverhältnis Lauingen zu bezwingen. In der Bezirksklasse C ging Höchstädt II bei Nördlingen II klar unter.

Ausgeglichen war die Bilanz der Villenbacher Damen in der Frauen-Bezirksklasse A: Dem 8:2-Sieg gegen Mertingen folgte eine 2:8-Niederlage gegen Langweid III. Dillingen II schenkte sich die Fahrt nach Riedlingen und dem Zweiten den Sieg. (rw/dz) Foto: Kleist