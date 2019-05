00:05 Uhr

Trotz Kälte heiße Matches

Höchstädter Bezirksliga-Teams punkten ebenso wie die Herren I

Von Julia Däubler

Regen, Wind und niedrige Temperaturen hielten sowohl Spieler als auch Zuschauer der SSV Höchstädt nicht davon ab, die neue Tennis-Saison einzuläuten. Die durchwachsene Bilanz des ersten Spieltages lässt auf spannende Matches in den kommenden Wochen hoffen.

Die Herren 40 wollen sich nach einer erfolgreichen Hallenrunde auch in der Freiluftsaison in der anspruchsvollen Bezirksliga beweisen. Den Grundstein dafür haben sie mit dem ersten Sieg nach ihrem Bezirksliga-Aufstieg bereits gelegt – 6:3 gegen die DJK Augsburg-Lechhausen. Der 4:2-Zwischenstand nach den Einzeln – Stefan Lemmert und Anton Keller dominierten klar, Gerd-Armin Kuhlins und Claudius Hingst machten es etwas spannender – war eine gute Basis für die Doppel. Hier machten Stefan Lemmert/Marcus Wiest (6:3/ 6:1) sowie Kuhlins/Hingst im Match-Tiebreak den ersten Saisonsieg perfekt.

Die Herren I spielten trotz Kälte heiße Kreisklasse-1-Matches beim SV Gablingen. Nach den Einzeln war noch alles offen – 3:3. Michael Gehringer deutlich, Ulli Nerlinger sowie Andreas Kraus in drei Sätzen hatten gepunktet. In den Doppeln machten Nerlinger/Kraus und Jens Schmitt/Michael Gehringer den ersten Saisonsieg (5:4) klar.

Die Herren II starteten mit einer knappen 4:5-Niederlage gegen Gast Wertingen III in die neue Saison in der Kreisklasse 2. Andreas Vatter, Andreas Schneider sowie Oliver Maneth/Schneider und Vatter/Jonas Hurler holten die SSV-Zähler.

Die Herren 50 kämpften sich durch eine enge Kreisklasse-2-Begegnung zum 4:2-Erfolg gegen den TC Friedberg III. Sie hoffen auf weniger Verletzungspech als im Vorjahr und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Franz Vatter, Wilhelm Bosl und Reimund Neumann legten in den Einzeln vor, Vatter/Bosl punkteten im Doppel.

Die Damen 40 führten in ihrem ersten Bezirksliga-Heimspiel gegen die TeG Memmingen nach Einzel-Siegen von Marianne Däubler, Kirsten Weber, Michaela Prange und Birgit Eser 4:2. Der Doppel-Punkt von Walburga Pollak/Brigit Eser reichte zum 5:4-Erfolg – der erste Schritt zum Ziel „mittlerer Tabellenplatz“ ist gemacht.

Die Damen I verloren nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse 2 daheim gegen Neuburg 3:6. Die Punkte holten im Einzel Sarah Spring und Bettina Stangl sowie gemeinsam im Doppel. Das Ziel ist hier der Klassenerhalt. Erfolgreicher waren die Kreisklasse-3-Damen II mit einem 4:2-Sieg in Roggen (SSV-Punkte: Jana Strobel, Julia Däubler, Däubler/Sophia Veh, Lisa Müller/Strobel). Die Damen 50 kamen in der Bezirksklasse 2 beim TC Obergriesbach nur zum Ehrenpunkt durch Evi Schmitt. Foto: X. Habermeier

