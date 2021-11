Turnen

vor 18 Min.

Buttenwiesen im Derby um den Vizemeistertitel

Plus Turnen: Nur ein Sieg von Gastgeber KTV Ries kann dem TSV Buttenwiesen Rang zwei der 2. Bundesliga noch nehmen. Die rote Corona-Ampel hat allerdings Einfluss auf die Kader

Von Florian Raab

Saisonfinale 2021: Am letzten Wettkampftag kommt es zu einem Klassiker der 2. Kunstturn-Bundesliga Süd. Der TSV Buttenwiesen tritt am Samstag (18 Uhr) beim Tabellennachbarn KTV Ries in Nördlingen an. Beide Riegen kennen sich bestens, was zum einen der regionalen Nähe, zum anderen aber den vielen Duellen in der 2. Bundesliga geschuldet ist. Die rote Corona-Ampel im Landkreis Donau-Ries macht den Ausgang des Lokalduells jedoch unvorhersehbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen