vor 18 Min.

Wagner und Bohmann mit dem Fahrrad zum Kick – nur so zum Spaß

Die beiden langjährigen Fußball-Funktionäre Franz Bohmann (Bild) und Johann Wagner stellen in absehbarer Zeit ihre Ehrenämter zur Verfügung. Auf den Fußballplätzen der Region wird man sie in Zukunft des Öfteren mit dem Fahrrad antreffen.

Plus Sport-Interview: Bezirksvorsitzender Johann Wagner und Donau-Kreisspielleiter Franz Bohmann stellen bald ihre Ämter zur Verfügung. Wie die beiden Fußball-Funktionäre ihre Zukunft planen und was sie zum bevorstehenden Saisonabbruch sagen.

Von Günther Herdin

Mit dem Bezirksvorsitzenden Johann Wagner aus Zusamaltheim und Kreisspielleiter Franz Bohmann aus dem Wertinger Stadtteil Bliensbach kommen zwei schwäbische Spitzenfunktionäre aus dem Landkreis Dillingen. Beide haben in den vergangenen Tagen jedoch ihren Rücktritt angekündigt. Wagner gibt sein Amt aus gesundheitlichen Gründen bereits in den kommenden Wochen ab, Bohmann wird beim Bezirkstag im März nächsten Jahres nicht mehr kandidieren. Im nachfolgenden Doppel-Interview äußern sich beide zum bevorstehenden Saisonabbruch in Bayern und verraten, wie sie den Amateurfußball in Zukunft verfolgen werden.

Themen folgen