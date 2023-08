Fußball

vor 49 Min.

Dillingen, Günzburg, Augsburg: Drei Landkreise, eine Liga

Plus Vor der neuen Fußball-Saison: Die Kreisklasse West II beginnt ihre Runde am 12./13. August mit vielen neuen Gesichtern. Der SV Aislingen, FC Weisingen oder die SpVgg Bachtal wollen eine tragende Rolle spielen.

Von Günther Dirr Artikel anhören Shape

Teams aus den Landkreisen Dillingen, Augsburg und Günzburg bilden die 14er Liga der Fußball-Kreisklasse West II für die Saison 2023/24. Neu dabei sind die drei Kreisliga-Absteiger SG Reisensburg-Leinheim, die SpVgg Bachtal, der FC Weisingen sowie Aufsteiger SV Villenbach. Nicht mehr in der KK West II vertreten sind Kreisliga-Aufsteiger SSV Dillingen, die Absteiger TSV Haunsheim, VfL Großkötz (jetzt SG Kötz) sowie der SV Scheppach (umgruppiert und wie Kötz jetzt Kreisklasse West I). Saisonauftakt ist am Wochenende 12./13. August: Am Samstag (17 Uhr) macht dann die Partie des SV Villenbach gegen Vizemeister Neumünster-U. den Auftakt, ehe am Sonntag die weiteren sechs Spiele folgen.

Jubiläum 2024 in Aislingen

2024 wird der SV Aislingen 75 Jahre alt und wünscht sich im Jubiläumsjahr, dass es auch sportlich etwas zu feiern gibt. „Vielleicht können wir noch besser abschneiden als vergangene Saison“, wünscht sich Trainer Szegin Er, der zusammen mit Mehmet Bademli das Team coacht. SVA-Neuzugänge sind Baris Er (SSV Dillingen) sowie Martin Sadler (SG Bächingen/Medlingen), der den nach Mödingen abgewanderten Keeper Matthias Klett im Tor ersetzen wird. Vom eigenen Nachwuchs rücken die beiden Talente Tim Spiegler und Johannes Sadler in die erste Mannschaft auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .