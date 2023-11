Ein verflixtes zweites Halbjahr für die SSV Glött

Fußball-Bezirksliga Nord: Die Glött schließt 2023 daheim gegen den VfL Ecknach ab.

Noch einmal müssen die Bezirksliga-Fußballer der SSV Glött ran. Zum Abschluss des Jahres 2023 empfangen die Lilien am Sonntag (14 Uhr) den VfL Ecknach. Mit dieser Begegnung geht ein bewegtes Kalenderjahr für die Aschbergler zu Ende. Ein Jahr mit zwei völlig unterschiedlichen Hälften. Während es in den ersten sechs Monaten steil nach oben ging und man sich mit einer unglaublichen Siegesserie noch sensationell die Kreisliga-Meisterschaft schnappte, folgte ab dem Sommer eine Klasse höher die Ergebniskrise.

Gegen den FC Stätzling kassierten die Blau-Weißen jüngst bereits die 13 Saisonniederlage und verlieren in der Tabelle als Schlusslicht immer mehr an Boden. Auch der Trainerwechsel hat bislang nicht die erhoffte Wirkung gebracht. Wobei die Aufgaben zuletzt mit der Kunstrasenpartie in Rain und dem Auswärtsspiel beim Team der Stunde (Stätzling) freilich auch sehr undankbar für die SSV waren.

Aufgeben gilt nicht in Glött

Gegen können die SSV-Kicker auf eigenem Platz zeigen, dass man nach der Winterpause noch einmal im Kampf um den Klassenerhalt angreifen will. Aufgegeben hat sich die Mannschaft ohnehin noch längst nicht. Den Aufstieg in diese Bezirksliga war schließlich hart erarbeitet. Coach Stefan Schneider sah zuletzt gegen Stätzling trotz der Niederlage eine intakte Mannschaft und hofft: „Wir haben jetzt nochmals die Chance mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen.“ Zudem ist mit Ecknach noch der 1:4-Hinspielniederlage noch eine offene Rechnung zu begleichen.

Die Gäste aus dem Aichacher Vorort präsentierten sich zuletzt mit ansteigender Formkurve. Einer kleinen Ergebniskrise im Oktober folgten drei Siege in Serie. Jüngst gewann der VfL gegen Holzkirchen souverän mit 4:1. Daniel Framberger avancierte dabei mit einem Hattrick zum Matchwinner. Der erfahrene Mittelfeldspieler zählt zusammen mit den beiden Trainern Angelo Jakob und Michael Eibel sowie Flügelspieler Serhat Örnek zu den Leistungsträgern im Team. Die Schnelligkeit von Eibel und Örnek ist die größte Stärke der Gäste und hat sie bis auf den vierten Rang klettern lassen.

Das SSV-Trainerduo Schneider/Feistle muss auf den gesperrten Mehmet Taner verzichten. Stürmer Philipp Strehle fehlt beruflich, dafür kehrt mit Jonas Stutzmüller ein Offensivakteur zurück ins Team. Ob Ingo Feistle nach seinem Einsatz vor Wochenfrist selbst noch einmal auflaufen kann, muss sich erst noch zeigen.