Ein weiterer Rückschlag für angezählte Glötter

Fußball-Bezirksliga Nord: Glött unterliegt im Nachholspiel gegen Ecknach 0:2.

Eine misslungene erste Halbzeit führte die SSV Glött im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord gegen Gast VfL Ecknach, der sich abgezockt präsentierte und 2:0 gewann, schon früh auf die Verliererstraße. Die Lilien wollten nochmals alles reinhauen und einen großen Kampf bieten. Doch das Vorhaben ging zunächst nicht auf.

Glött findet nicht ins Spiel

Die Eggle-Elf fand überhaupt nicht in dieses Spiel. Ecknach ließ den Ball und die SSV laufen. Schon nach zehn Minuten landete die Kugel mit dem ersten Torabschluss im Glötter-Gehäuse. Nach einer Freistoßflanke von Angelo Jakob hatte Angreifer Tim Sponer aus wenigen Metern keine Mühe – 0:1. Für den ohnehin angeknockten Gastgeber ein weiterer Rückschlag, von dem sich die Mannschaft auch in der Folge nicht erholen konnte. Ecknach kontrollierte die ersten 45 Minuten, ohne dabei richtig gefordert zu werden.

Als sich schon alle in der Halbzeitpause sahen, schlug der Gast ein zweites Mal zu. Als die Glötter in der Nachspielzeit einen Eckball nicht entscheidend klären konnten, entschied der Referee nach einer undurchsichtigen Aktion auf Strafstoß. Dominik Trenker im Glötter Tor ahnte die Ecke von Schütze Michael Eibel, konnte den Ball aber nur noch an den Innenpfosten lenkten – von wo er zum 2:0 ins Tor abprallte.

Plötzlich wehrt sich die SSV Glött doch

Mit dem Rücken zur Wand zeigte die SSV-Elf nach der Pause ein völlig anderes Auftreten. Plötzlich wehrten sich die Blau-Weißen gegen die Niederlage und fuhren nun vielversprechenden Angriffe. Doch im finalen Moment blieb Glött weiterhin harmlos. Der VfL verpasste derweil in der 70. Minute durch Sascha Meyer die Vorentscheidung. Auch in der Schlussphase agierten die Lilien zwar stark verbessert, jedoch ohne Durchschlagskraft. Es bleibt die bittere Erkenntnis, dass es für den Aufsteiger in dieser Liga nicht reicht.

SSV Glött: Trenker; Eggle, Martin, F. Bacherle, Schrettle, Taner (86. Kopp), Kaya (46. Galgenmüller), Pejic (90. E. Schneider), Stutzmüller, Wohnlich, Strehle (75. Strehle) Tore: 0:1 Tim Sponer, 0:2 Michael Eibel (45.+1/Foulelfmeter) Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (TSV Seeg-Hopferau-Eisenberg) Zuschauer: 80

