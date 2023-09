Fußball

Große Erleichterung in Gundelfingen

Plus Fußball-Nachlese: Nach dem 2:0 in Ismaning freut sich Bayernligist FC Gundelfingen auf ein „buntes“ Heimspiel. Aufatmen beim Kreisligisten SV Holzheim.

Es zeigt von einer großen Portion Vertrauen, wenn ein Trainer sagt: „Schreib, was du denkst. Das passt dann schon.“ Jasko Suvalic, Trainer des FC Gundelfingen, äußerte sich nach dem 2:0-Sieg seiner Bayernliga-Fußballer beim FC Ismaning nur knapp, drückte seine Erleichterung über das Ende der Ergebniskrise aus und genoss dann den befreienden Moment erst einmal. Die weiteren Worte sollte ihm der Autor dieser Zeilen in den Mund legen. Doch dieses Vertrauen wird natürlich nicht ausgenutzt, schließlich sollen Zitate authentisch sein und machen Artikel in vielen Fällen interessanter.

Gundelfinger Selbstvertrauen kehrt zurück

Interessant war der Gundelfinger Auftritt in Ismaning allemal, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Sinnbildlich dafür war der Auftritt von Stürmer Patrick Högg, der das einfache Erfolgsgeheimnis erklärte: „Das Selbstvertrauen hat gefehlt. Mit dem Tor war es wieder da.“ Was für Högg gilt, galt für die komplette Gundelfinger Mannschaft. „Wobei wir uns den Sieg über die vergangenen Wochen verdient haben“, wie Trainer Suvalic in eigenen Worten anmerkte.

