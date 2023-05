Höchstädter Rothosen bejubeln den Aufstieg

Fußball-Kreisklasse Nord II: Höchstädt kehrt als Meister in die Kreisliga zurück. Steinheim verliert das Derby bei „Vize“ Schretzheim und besiegelt damit seinen Abstieg.

Höchstädt – Ehingen-O. 2:0

Nach zwei Spielzeiten in der Fußball-Kreisklasse Nord II hat die SSV Höchstädt mit diesem Heimsieg die Rückkehr in der Kreisliga besiegelt. Entsprechend ausgelassen wurde der vorzeitig gesicherte Meistertitel dann auch bejubelt. Vor 200 Zuschauern sorgte Thomas Junginger nach doppelter Kopfball-Vorlage von Wimmer und Sebastian Wanek mit dem frühen 1:0 (3.) für Zuversicht im Lager der Rothosen. In der Folge übernahmen die starken Gäste die Kontrolle, konnten sich aber gegen die gut stehende Heimabwehr und den souveränen Marco Kommer im SSV-Gehäuse nicht durchsetzen. Als Patrick Wanek nach einer knappen halben Stunde das 2:0 nachlegte, standen die Weichen definitiv auf Aufstieg. Wimmer traf nach der Pause noch die Latte. Nach dem Schlusspfiff des hervorragenden Schiedsrichters Josef Hanrieder (SV Weichering), der in einer sehr fairen Partie ohne jegliche Verwarnung auskam, standen die Rothosen als Aufsteiger fest und feierten ihren Erfolg bis in die Morgenstunden. (JOEB)

Schretzheim – Steinheim 6:0

Der BCS war tonangebend im Stadtteilderby. In der 26. Minute verwandelte Martin Schromm einen an ihm verursachten Foulelfmeter zum 1:0. Steinheim stand tief und versuchte immer wieder schnell umzuschalten. Doch in der 38. Minute eroberte Schromm den Ball und legte Jonas Behringer die 2:0-Halbzeitführung auf. Nach dem Wechsel blieb Schretzheim überlegen und gewann am Ende verdient mit 6:0. Manuel Schuster setzte einen sehenswerten Fernschuss ins Netz, Behringer erhöhte in der 69. Minute, kurz darauf staubte Dennis Brückner zum 5:0 ab, ehe Schromm das halbe Dutzend vollmachte. (MÜDA)

Wertingen II – Unterringingen 3:0

Ivan Rasic war der Matchwinner für die Gastgeber. Er sorgte in der 11. Minute nicht nur für die Heimführung, sondern machte kurz vor der Pause auch das 3:0 – was schon den Endstand gegen den Vorletzten und Relegationsteilnehmer aus Unterringingen bedeutete. Moritz Hempel hatte in Minute 22 auf 2:0 für Wertingen II erhöht. (dz)

Eggelstetten – Wortelstetten 3:2

Der SVE zeigte sich nach dem Debakel in Ehingen gut erholt und gewann verdient. Mann des Spiels war der dreifache Torschütze Felix Dirr, der in der 80. Minute für den umjubelten Siegtreffer sorgte. Die erste Hälfte dominierte die Heimelf, hatte aber in der 3. Minute Glück, als ein abgefälschter Schuss auf der Latte landete. In der 13. Minute fiel das 1:0 durch Dirr, als er aus 20 Metern den Ball in den Winkel zirkelte. In der 36. Minute tauchte Dirr alleine vor dem Gästetorwart auf und schob überlegt ein. Die zweite Halbzeit drückten die Gäste aufs Tempo und kamen innerhalb von zwei Minuten (57./58.) durch Jonas Schindler und Jürgen Mueller zum Ausgleich. Nun musste die Heimelf brenzlige Situationen überstehen, ehe Dirr mit seinem dritten Tor den Deckel draufmachte. (sve)

Binswangen – FC Donauried 2:2

Zweimal ging der Gast in Führung (15. Matthias Draws, 34. Florian Waller), zweimal gelang Binswangen der Ausgleich. Mitte der ersten Hälfte war Felix Wüst der 1:1-Torschütze, in der Schlussminute rettete Michael Schmidt den Platzherren das Remis. (dz)

Unterthürheim – FC PUZ 2:1

Bereits in der 4. Minute brachte Daniel Gumpp den TSV in Führung. Er stand nach einer Ecke am langen Pfosten komplett frei und netzte ein. Eine Unstimmigkeit in der TSV-Abwehr nutzte der FC PUZ durch Peter Ziegler zum 1:1 (17.). Nach der Pause entwickelte sich ein ausgeglichenes und faires Derby, wobei die Rot-Weißen ein optisches Übergewicht verzeichneten. Das entscheidende Tor fiel nach einer Ecke von Alex Drexler in der 50. Minute: Robin Popp sprang der Ball unglücklich an den Rücken und ging unhaltbar zum 2:1 ins Netz. (tsv)