Noch ein Sieg bis zum Titelgewinn für den TV Gundelfingen

Fußball-A-Klassen: Mantai schießt die SG Lutzingen/Unterliezheim in Reichweite zum SC Tapfheim.

Nach dem 4:1-Heimsieg über TG Lauingen II ist der TV Gundelfingen nur noch einen Sieg vom Titelgewinn der Fußball-A-Klasse West 2 entfernt. Mit zehn Punkten Vorsprung auf Zweiten Glött II (4:1 gegen Schlusslicht Zusamzell/R.) könnten schon am Samstag die Korken knallen, wenn die „Turner“ um 13 Uhr beim FC Günzburg II gewinnen. Im Kampf gegen den Abstiegsrelegationsrang liegt Peterswörth (1:1 gegen Bachtal II) jetzt nur noch einen Punkt hinter dem BC Schretzheim II (1:4 gegen Unterbechingen). Etwas spannender ist die Meisterfrage in der A-Klasse West 3, wo sich die SG Lutzingen/Unterliezheim (3:0 in Zusamaltheim) bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Tapfheim (nur 1:1 gegen Osterbuch) herangearbeitet hat. Am Tabellenende liegt abgeschlagen Roggden (0:7-Niederlage in Brachstadt), davor auf dem Relegationsrang der TSV Bäumenheim – nach seinem 2:0-Heimsieg gegen Mörslingen mit einem Punkt Rückstand auf den Gast.

A-Klasse West 2

Haunsheim – FC Günzburg II 1:0

Nach zuvor vier sieglosen Heimspielen zu Hause konnten die Haunsheimer endlich wieder jubeln – sie schlugen die Zweitvertretung des FC Günzburg knapp mit 1:0. Der Gast fand besser ins Spiel und ließ den Ball die ersten zehn Minuten durchaus gefällig laufen. Dann wurden die Hausherren besser, große Chancen blieben jedoch Mangelware. Leon Gerstner verpasste eine Hereingabe von Ives Krpic nur knapp, auf der anderen Seite sorgten Standards durch Gäste-Kapitän Luca Bytyqi immer wieder für große Gefahr. Torlos ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte wurde Haunsheims Eduardo Tangi mit einer Zeitstrafe versehen, nachdem er einen Gästestürmer nur regelwidrig stoppen konnte. Die Haunsheimer überstanden diese Unterzahlphase und gingen nach einem gelungenen Angriff in Führung: Florian Hommel verwandelte eine Hereingabe von der linken Seite (81.). Günzburg hatte – erneut nach einem Freistoß – die Riesenchance auf den Ausgleich, doch der Pfosten rettete für die Gastgeber. (KRY)

Glött II – Zusamzell/R. 4:1

Einen glanzlosen Sieg feierte der Tabellenzweite gegen das Schlusslicht. Nach 15 Minuten fiel die Führung durch Stephan Ansbacher. Von Vitus Hörmann bedient, konnte der SSV-Stürmer den Gästekeeper Julian Feldbauer überwinden. Mit einem sehenswerten Treffer stellte Maximilian Strak auf 2:0 (25.). Der dritte SSV-Treffer erzielte Benjamin Waidele (37.). Bis dahin war von der SG Zusamzell/H.-Reutern offensiv kaum etwas zu sehen. Die SSV-Abwehr um Benedikt Grüner kontrollierte das Geschehen. Mit dem Seitenwechsel schalteten die Glötter verstärkt auf den Verwaltungsmodus und bekam prompt die Quittung. Hassan El Moudni konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Denn Strafstoß verwandelte Stefan Karrer sicher gegen Keeper Dennis Waidele (49.). Es entwickelte sich eine zerfahrene zweite Halbzeit. Erst mit dem 4:1 durch Stephan Ansbacher (82.) war der Deckel drauf. (RÖB)

Schretzheim II – Unterbechingen 1:4

Maxi Streiber traf zur Führung für die bis daheim überlegenen Gastgeber. Statt des möglichen 2:0 fiel in Minute 28 durch René Mayer der Ausgleich. Tautfest verpasste nach dem Wechsel die BCS-Führung, postwendend erzielte Unterbechingen das 1:2 durch Valentin Förg (70.). Binnen sechs Minuten machte Unterbechingen den Sack zu und traf durch Ruf und Schmauder doppelt. (MÜDA)

A-Klasse West 3

Steinheim – Marxheim/G. 1:5

Bereits ab der 9. Minute musste die Heimmannschaft einem Rückstand hinterherlaufen und schon nach 20 Minuten stand es 0:2. In der Folge kamen die Gastgeber besser ins Spiel und hatten Chancen, welche aber nicht genutzt werden konnten. Mitte der zweiten Hälfte legte Marxheim zwei weitere Treffer nach. In der 82. Minute machte Johannes Volk seinen Dreierpack mit dem 0:5 perfekt. Den Ehrentreffer erzielte Kevin Ennesser in der 90. Minute. (BEST)

Kicklingen II – A.-Bäumenheim 3:0

Die Gäste kamen besser ins Spiel, konnten sich aber in der Anfangsphase keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Der SVK stand in der Defensive stabil, konterte immer wieder gefährlich und ging Mitte der ersten Halbzeit durch André Schneider in Führung. Keine drei Minuten später setzte sich Patrick Jung durch und vollstreckte eiskalt zur 2:0-Halbzeitführung. Die Gäste aus Asbach-Bäumenheim nahmen sich für die Halbzeit nochmals viel vor, doch auch diesmal waren die Kicklinger effizienter: Jochen Schildenberger vollstreckte zum 3:0. Die heimische Defensive stand stabil und ließ keine Gefahr aufkommen. (TIRE)

Zusamaltheim – Lutzingen/SCU 0:3

Die Gäste hielten von Beginn an an das Heft in die Hand. Zum Schlüsselspieler wurde Dennis Mantai mit einer Vorlage und zwei Treffern. Eine engagierte und geschlossene Mannschaftsleistung tat ihr übriges beim ungefährdeten Auswärtssieg, mit dem die SG nicht nur ihren Tabellenplatz zwei festigte, sondern bis auf drei Punkte an Tapfheim heranrückte. Bereits in der Anfangsphase überzeugten die Gäste mit erfrischendem Offensivspiel, das im 0:1 durch Alexander Köhnlein auf Zuspiel von Dennis Mantai mündete (26.). Nach der Pause folgte die Entscheidung. Lukas Röhrl ging links ins Tempo und passte auf der Grundlinie in den Strafraum, wo Mantai gut positioniert nur einzuschieben brauchte (51.). In der 77. Minute machte Dennis Mantai mit dem 0:3 alles klar. (HP)