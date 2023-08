Remis für Holzheim und Dillingen, Auswärtssieg der SSV Höchstädt

Holzheim

Nervös starteteins Heimspiel derWest am Mittwochabend. In Hälfte eins vereitelte SVH-Keeperetliche Chancen. Die Gastgeber fanden nur langsam ihren Rhythmus. Kurz nach dem Wechsel machte Tarik Music das 0:1. Der Gast dominierte nun,stand in der Defensive. Dennoch gelangper Kopfball der Ausgleich (82.), nachdem ein Schuss vonam TSV-Keeper abgeprallt war. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; Rupp, D. Scheider, Buchholz, Peter, Pennacchia (58. Granzer), St. Allmis. T. Allmis, Miller, Petermann, Czernoch Tore: 0:1 Tarik Music (49.), 1:1 David Peter (82.) SR: Nico Klinge (TSV Binswangen) Zuschauer: 230

Jettingen II – Dillingen 1:1

Mit einem verdienten Remis absolvierte Neuling Dillingen sein Saisondebüt. Beide Teams kamen zu Chancen. Die Heimführung nach einer halben Stunde durch Bernd Forster glich die SSV Mitte der zweiten Halbzeit aus: Dominik Riedinger leistete dabei die Vorarbeit für einen anderen Routinier: Alexander Kinder traf zum 1:1. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Käb, Kasumi, Riedinger, Wohldann (46. Neustätter/71. G. Nuraj), Gehring, Sailer, Hander, Kinder, Kratz, Isufi Tore: 1:0 Bernd Forster (33.), 1:1 Alexander Kinder (70.) SR: Andrei Ionescu (Schwaben Augsburg) Zuschauer: 80

Deiningen – Höchstädt 0:2

Auch mit Blick auf die angespannte Personallage war der Höchstädter Sieg verdient. Das Spiel begann verhalten. Nach 20 Minuten wurde Sebastian Wanek regelwidrig am Abschluss gehindert, der Referee erkannte die Vorteilssituation und Patrick Wanek machte im Nachsetzen das 0:1. Bis zur Pause waren die Rothosen überlegen und hatten Chancen durch Thomas Junginger, Sebastian Wanek und Mark-André Wimmer. Auf der Gegenseite rettete SSV-Keeper Marco Kommer gegen Leon Dammer spektakulär. Nach dem Wechsel blies Deiningen zum Angriff, doch die souverän agierende SSV-Defensive ließ erneut keinen Gegentreffer zu. Im Angriff schaltete Wimmer bei einem Einwurf blitzschnell und fand Sturmpartner Alban Nuraj – 2:0 (76.). Gegen Ende absolvierte A-Junior Marcel Weit seine ersten Kreisliga-Minuten. (JOEB)

SSV Höchstädt: Kommer; Korittke (90. Stelzle), Mayerle, Zengerle (49. Alban Nuraj), S. Wanek, Wurm, P. Wanek, Wagner (86. Weißbecker), Stelzle (88. Weit), Junginger, Wimmer Tore: 0:1 Patrick Wanek (20.), 0:2 Alban Nuraj (76.) SR: Johannes Lösch (FSV Reimlingen) Zuschauer: 130