Sticker-Attacke im Glötter Lilienstadion

Fußball: Tarik Music gibt beim Kreispokal-Finale den Takt vor. Kleines Nachholprogramm und ein mögliches "Nachspiel".

Ein kleines Nachholprogramm hielten die unteren Fußball-Ligen der Region am Mai-Feiertag bereit. Außerdem stand in Schwenningen das Kreispokal-Finale zwischen dem TSV Ziemetshausen und FC Maihingen auf dem Plan, das der TSV Ziemetshausen vor knapp 400 Zuschauern mit 3:2 gegen den FC Maihingen gewann. Und ein etwas größere „Nachspiel“ könnte die Aufkleber-Aktion von Unbekannten im Glötter Lilienstadion haben: In der Freinacht zum 1. Mai brachten sie dort Hunderte Sticker eines Nachbarvereins an. Am Mähroboter entstand Sachschaden.

Remis bei Tabellenführer Burgau

In der Kreisklasse West 2 überraschte der SSV Neumünster-Unterschöneberg mit dem 1:1-Remis bei Tabellenführer TSV Burgau. Neumünster ging in der 64. Minute durch Franz Behmer sogar in Führung, kassierte aber postwendend den Ausgleich. Der SV Villenbach unterlag auf eigenem Platz im Verfolger-Duell Gast TGB Günzburg 1:3 (SVV-Tor bei 0:3-Rückstand Dominik Tischmacher). In der A-Klasse West 2 gewann Türk Gücü Lauingen II dank eines späten Treffers von Muhammet Otuk 1:0 gegen die Gäste von der SpVgg Bachtal II. Die zweiten Mannschaften von Villenbach (0:0 gegen TGB Günzburg II) und Neumünster waren in der B-Klasse West 4 am Ball. Die Tore beim 3:2-Auswärtssieg von Neumünster bei Burgau II markierten Patrick Römer, Gentian Shahini (Strafstoß) und Tobias Marx.

