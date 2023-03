TSV Wertingen: Kein Angst vor dem Spitzenreiter

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Wertingen startet mit einem Heimspiel gegen Günzburg ins neue Jahr – und einem Trumpf in der Offensive.

Nach Wochen der intensiven Vorbereitung geht es für den TSV Wertingen am Sonntag (14 Uhr) endlich wieder um Punkte in der Fußball-Bezirksliga Nord. Die Herausforderung könnte beim Frühjahrsaufgalopp kaum größer sein, denn mit Günzburg kommt der Tabellenführer auf den Judenberg.

Wertingen überzeugt in den Testspielen

Die Testspiele in den vergangenen Wochen hätten für beide Vereine kaum unterschiedlicher verlaufen können. Während die Wertinger überzeugten und vier ihrer fünf Partie gewannen, konnte der FC Günzburg keines seiner sechs Vorbereitungsspiele gewinnen. „Ich bin mit der Vorbereitung grundsätzlich zufrieden. Ob wir einen Schritt nach vorne gemacht haben, müssen die nächsten Wochen zeigen. Auf Testspielergebnisse lege ich überhaupt keinen Wert“, gibt sich TSV-Trainer Daniel Schneider abwartend. Fakt ist: Seine Zusamstädter gehen keinesfalls als Außenseiter in die Partie gegen den Ligaprimus. Schon das Hinspiel war ausgeglichen und endete mit einem 1:1-Remis. Schneider stellt jedoch klar: „Wenn ein Gegner 13 Punkte mehr hat, dann ist er für mich schon in der Favoritenrolle.“

Ein Wertinger "Gewinner" der Vorbereitung

Ein Gewinner der Wintervorbereitung unter Daniel Schneider ist Marcel Mayr. Der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler, der vor knapp zwei Jahren vom BC Schretzheim an die Zusam wechselte, konnte in den fünf Testspielen satte sechs Tore erzielen. Bei der Generalprobe gegen den SV Egg a. d. Günz am vergangenen Sonntag reüsierte er sogar dreifach. „Marci ist momentan gut drauf. Das sind einige andere aber auch“, freut sich der Übungsleiter.

Sorgen muss sich der TSV allerdings um Innenverteidiger Keman McIntosh machen. In der letzten Aktion gegen Egg verletzte sich der 26-Jährige am Knie. Auf McIntosh sowie Max Knöpfle (gesperrt), Marco Langenmair (verletzt), Florian Eising (Ausland) und Samir Hassan (Urlaub) muss Schneider gegen Günzburg verzichten. Zudem vermeldet der 36-Jährige, dass noch drei weitere Spieler angeschlagen sind.