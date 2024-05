Zwei Lauinger Niederlagen

Fußball-Kreisligen West/Nord: Der FCL verliert daheim gegen Tabellenführer Thannhausen und Türk Gücü beim Vorletzten in Krumbach. Höchstädt setzt sich in Reimlingen durch.

Letztlich hatte der FC Lauingen im eigenen Stadion gegen den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga West nichts zu bestellen – mit 4:0 gewann die TSG Thannhausen noch recht deutlich. Schon der erste Durchgang stand von den Spielanteilen und Ballbesitz her im Zeichen der Gäste, die verdient durch einen von Ahmet Cam verwandelten Foulelfmeter das 0:1 markierten. Der FCL verlegte sich überwiegend auf Konter – erfolglos. Beim Zuspiel von TSG-Kapitän Mesut Yildiz auf Ibrahim Capar verhinderte FCL-Zerberus Arbnor Nimanaj Schlimmeres. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs prüfte Christoph Marek mit einem Distanzschuss TSG-Keeper Liridon Rincaj. In der 51. Minute spielte Mesut Yildiz überlegt TSG-Angreifer Ahmet Cam frei, der den Ball klug über Nimanaj zum 0:2 in die Lauinger Maschen hob. Auf Zuspiel von Berlind Arisha erhöhte Ibrahim Capar freistehend – 0:3 (72.). Den 0:4-Schlusspunkt setzte Ronis Sadrizaj aus fünf Metern freistehend nach Vorarbeit von Michael Schwarz. (fcljh)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (65. Strak), D. Müller, Marek, Thaqi (52. Schaaf), Kasakowski (52. Egger), Zengerle, Gentner (65. Sopjani), Hummel, Pertler (80. Neziri), Baki Tore: 0:1 Ahmet Cam (30./FE), 0:2 Ahmet Can (57.), 0:3 Ibrahim Capar (72.), 0:4 Ronis Sadrijaj (89.) SR: Christian Weiszhar Zuschauer: 120

Kreisliga West

SpVgg Krumbach – TG Lauingen 3:1

Bei Türk Gücü lief – wie schon zuletzt oft – auch gegen die abstiegsbedrohte SpVgg in Krumbach nicht viel zusammen. Zwar erzielte Timur Cukur zwischenzeitlich den 1:1-Ausgleich, doch ein Gastgeber war nicht in den Griff zu bekommen: Anton Zimbalev machte alle drei Heimtore. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Dülger; Bisgin, Wiedenmann, Ellici, Safak, Askar, Yüce, Cukur, S. Tasdelen; Kaylan, Subasi, N. Arslan Tore: 1:0 Anton Zimbalev (16.), 1:1 Timur Cukur (47.), 2:1 Anton Zimbalev (55.), 3:1 Anton Zimbalev (60.) Rot: Sahin Tasdelen (69./TGL) SR: David Fischer Zuschauer: 150

GW Ichenhausen – Holzheim 2:1

In einer schwachen Partie mit vielen Unterbrechungen war es wie im Hinspiel ein Ichenhausener, der gegen Holzheim doppelt trifft und so die drei Punkte für Grün-Weiß sichert: Kapitän Tibor Petrik machte nach 20 Minuten per Freistoß das 1:0. Der SVH bot über das gesamte Spiel mit dem Ball nach vorne zu wenig. Erneut Petrik stand eine Viertelstunde vor Abpfiff genau richtig, als Holzheims Abwehr zu weit aufgerückt war – 2:0. Den einzigen sehenswerten Angriff der Aschbergler verwertete Pascal Petermann knapp fünf Minuten vor Spielende gekonnt zum 1:2, als er den Ball flach ins Tor zirkelte. Doch der Anschluss fiel zu spät. (bg)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Pennacchia (67. Geißler), Mohammadi (46. Dietrich), Brandt, Petermann, S. Allmis, Graf, St. Allmis, Rupp Tore: 1:0 Tibor Petrik (20.), 2:0 Tibor Petrik (75.), 2:1 Pascal Petermann (85 SR: Ronny Eberhardt Zuschauer: 60

Dillingen – Bubesheim 1:3

Nach einer Dillinger Pausenführung leitete Aufstiegsanwärter Bubesheim nach dem Wechsel per Doppelschlag seinen 3:1-Erfolg ein. (dz)

SSV Dillingen: Körber; Hildmann, L. Isufi, Kasumi, Sailer, Sakowrjaschin, Gehring, Hoti, A. Isufi, G. Nuraj, F. Llloqanaj; Korschinski, Zienc, Wohldann, Kinder, A. Lloqanaj, Zoch, Zsidó Tore: 1:0 Gazmed Nuraj (19.), 1:1 Axel Schnell (55.), 1:2 Lukas Ün (57.), 1:3 Yavuz Tek (86.) Gelb-Rot: Arber Morina (82./SCB) SR: Duran Yildiz (SV Marienstein) Zuschauer: 75

Kreisliga Nord

Reimlingen – Höchstädt 1:2

Erst in der Schlussphase ging es richtig rund auf dem Sportplatz in Reimlingen. Bis dahin waren beide Teams fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen. In der 80. Minute ließ Mihael Zecevic seine Höchstädter erstmals jubeln, wenig später legte Thomas Junginger gar das 0:2 nach (85.) – die vermeintliche Entscheidung. Doch Reimlingens Torjäger Dominik Kohnle machte es mit dem 1:2-Anschlusstreffer (87.) für kurze Zeit nochmals spannend. (dz)

SSV Höchstädt: Kommer; Zengerle, Wagner, Stelzle, S. Wanek, Zecevic, Junginger, Wurm, Weißbecker, N. Korittke, Wimmer; Huber, M. Mayerle, A. Nuraj, P. Wanek, Rettinger, Kölle Tore: 0:1 Mihael Zecevic (80.), 0:2 Thomas Junginger (85.), 1:2 Dominik Kohnle (87.) Zeitstrafe: Marco Kommer (59./SSV) SR: Stefan Baur Zuschauer: 160