Der TV Gundelfingen will das Dutzend vollmachen

Handball: Spitzenreiter Gundelfingen will auch das Königsbrunn-Spiel ungeschlagen überstehen. Wertinger Männer weichen in die Stadthalle aus, beide HSG-Teams sind spielfrei.

Die deutsche Nationalmannschaft ist am Freitagabend maximal gefordert. Sie kämpft um 20.30 Uhr in Köln gegen Dänemark um den Einzug ins EM-Finale. Für die Handballer im Landkreis steht am Wochenende nur ein ausgedünntes Programm auf dem Terminplan. Während beide BOL-Mannschaften des TV Gundelfingen im Einsatz sind, haben die Damen und Herren der HSG Lauingen/ Wittislingen spielfrei. Letzteres gilt auch für Wertingens Frauenteam. Die TSV-Männer erwarten am Samstag den TSV Bobingen II zu ihrem letzten Spiel der Bezirksliga-Gruppenrunde – ausnahmsweise in der Stadthalle.

TV Gundelfingen

Für den Bezirksoberliga-Tabellenführer gilt es am Sonntag (17 Uhr) in der Kreissporthalle, auch das zwölfte Saisonspiel ungeschlagen zu überstehen. Gast der Gundelfinger Herren ist Tabellenachter Königsbrunn. Beide Mannschaften gehen gut vorbereitet in die Partie und haben in den vergangenen Wochen ihre Stärken unter Beweis gestellt. Der BHC will sich in der Tabelle noch um einige Plätze verbessern. Die Trainer beider Teams äußerten sich vor dem Spiel optimistisch und betonten die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens für ihre Saisonziele. Die Fans können sich schon einmal auf ein mitreißendes Handballspiel gefasst machen.

Die TVG-Damen wollen am Samstag beim TSV Haunstetten III (15.30 Uhr, Albert-Loderer-Halle) Platz der Bezirksoberliga zurückerobern. Nach dem mühelosen 43:22-Erfolg gegen Aufsteiger Meitingen geht es dabei gegen ein ganz anderes Kaliber: Die Gastgeberinnen sind die Mannschaft der Stunde. Nach zwei überraschenden Niederlagen in den ersten beiden Saisonspielen hat sich das Team um TSV-Coach Werner Smotzek personell verstärkt und kann seither mit Hanna Himmler auf eine weitere Spielerin mit höherklassiger Erfahrung zurückgreifen. Zusammen mit der Toptorjägerin Svea Thurner (99 Treffer) rockt Haunstetten inzwischen die Liga und konnte jüngst sogar bei Tabellenführer TSV Niederraunau punkten und ist aktuell Dritter – einen Punkt vor Gundelfingen. Der entscheidende Faktor wird sein, Thurner und Himmler in den Griff zu bekommen und jeden Ballgewinn effektiv in schnelle Gegenstoßtore umzusetzen. (MSCH/JFR)

HSG Lauingen-Wittislingen

Ein spielfreies Wochenende haben die beiden Bezirksoberliga-Teams der HSG. Die Männer laufen erst am Dienstag, 6. Februar, 20.30 Uhr, in der Wittislinger Schulsporthalle wieder auf. Dann steht dort das Nachholspiel gegen den TSV Aichach an. Nach dem freien Faschingswochenende (10./11. Februar) kommt es dann am Samstag, 17. Februar, im Gundelfingen zum Derby und Topspiel gegen den Tabellenführer. Das nächste Spiel der HSG-Frauen findet am Samstag, 3. Februar, in Wittislingen gegen den TSV Meitingen statt. (gül)

TSV Wertingen

Die Wertinger Bezirksliga-Handballer treten – nach fast vierwöchiger Pause – am Samstag um 19.30 Uhr gegen den Tabellennachbarn TSV Bobingen II nicht in der Gymnasiumhalle, sondern in der Stadthalle zum letzten Spiel der Gruppenrunde an. Beim Austragungsort müssen die Handballer improvisieren. Aufgrund eines Wasserschadens ist die Halle am Gymnasium nur eingeschränkt nutzbar. Alle Jugendspiele und das Vorspiel der Herren II werden deswegen ebenfalls in der Stadthalle ausgetragen. Aktuell gehen die Wertinger mit 5:3 Punkten in die Abstiegsrunde und wollen sich durch die Mitnahme von zwei weiteren Zählern dort eine noch bessere Ausgangslage verschaffen. Gast Bobingen kann sich mit einem Sieg eventuell noch für die Aufstiegsrunde qualifizieren. Wertingens Coach Matthias Reitenauer muss nur auf Robin Ost verzichten.

Die BOL-Frauen sind am Wochenende spielfrei, treten dafür aber am Dienstag, 30. Januar, um 19.15 Uhr zur verlegten Partie bei Tabellenführer TSV Niederraunau in der Krumbacher Schulsporthalle an. (MIGA)