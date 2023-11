Es hat nicht ganz gereicht für Wertingen

Handball: Wertinger Herren kassieren den 23:23-Ausgleich, die Frauen des TSV verlieren klar.

Die BOL-Handballerinnen des TSV Wertingen waren im Heimspiel gegen den TSV Schwabenmünchen II letztlich ohne Siegchance und unterlagen deutlich mit 14:23 Toren. Wie schon die Partien zuvor kamen die Zusamstädterinnen wieder gut ins Spiel und konnten sich durch eine insgesamt effektive Abwehr bis zur 14. Spielminute sogar eine 6:4-Führung erkämpfen. Nach vielen leichtfertigen Ballverlusten war diese jedoch nur von kurzer Dauer. Die technischen Fehler und nachlassende Konzentration sorgten für einen Rückstand von 7:12 zur Halbzeitpause. Im zweiten Spielabschnitt versuchte Wertingen durch einige Wechsel auf den Positionen neue Ideen in sein Angriffsspiel zu bringen. Jedoch nutze man die Torchancen nicht konsequent und auch die Kräfte schwanden. So mussten sich die Wertinger Damen am Ende klar mit 14:23 geschlagen geben und stehen weiter punktlos am Tabellenende.

Spielfilm: 4:4, 6:9, 7:12 – 9:16, 10:18, 14:23

TSV-Frauen: Wenninger, Liehr; Schimmer (5), Böhm (1), Heindel (2), R. Eisele, L. Eisele, Gerhards (2), Scherer (1), Dieminger (3), Deisenhofer, Wegner

Drittes Wertinger Spiel ohne Niederlage

Die Wertinger Bezirksliga-Männer bleiben auch im dritten Spiel in Folge ungeschlagen. Beim SC Ichenhausen gelang der Reitenauer-Truppe ein 23:23-Unentschieden. Im direkten Vergleich haben die Wertinger aufgrund des Heimsieges vor zwei Wochen die Nase vorn. Die beiden Tabellennachbarn schenkten sich auch diesmal nichts und legten den Fokus auf gut stehende Abwehrreihen. Nach zehn Minuten gelang es den Gästen in Überzahl, sich zwei Tore abzusetzen. Sie wurden aber relativ schnell wieder eingeholt und mussten sich aufgrund etlicher vergebener Chancen zur Pause mit einem 13:13-Zwischenstand zufriedengeben. Auch im zweiten Abschnitt wechselte die Führung hin und her. Wertingen ging in der 45. und in der 57. Minute jeweils mit zwei Toren in Führung, konnte diese aber erneut nicht verteidigen. 30 Sekunden vor Schluss musste dann noch gezittert werden. Nach einer Zeitstrafe gegen die Wertinger hatte Ichenhausen sogar noch die Chance, die Partie in Überzahl für sich zu entscheiden, konnte diese aber letztendlich nicht nutzen. Für Coach Matthias Reitenauer war es ein sehr wichtiger Punkt in Richtung Klassenerhalt. (MIGA)

Spielfilm: 4:5, 10:9, 13:13 – 18:18, 20:21, 23:23

TSV-Männer: Bestle, Cupic, Bohatsch, Burgkard (4 Tore), Gump (2), Kleinle (1), Nagler (2), Munz (2), Reiner (2), Reitenauer (5/2 Siebenmeter), Sailer, Ost, Reissner (5)