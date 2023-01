In Lauingen unnötig für Spannung gesorgt

Handball: Nach dem 32:29 gegen Haunstetten bleibt die HSG Lauingen-Wittislingen erster Schwabmünchen-Jäger.

Zum Abschluss des BOL-Heimspiels der HSG Lauingen-Wittislingen gegen Haunstetten III stand ein unnötig knappes 32:29 auf der Anzeigetafel, nachdem die Gastgeber das Spiel vor der Pause noch klar dominiert hatten.

Die Mannschaft des Trainertrios Biller/Hornung/Linder kam gut in die Partie, nutzte die anfängliche Unordnung in der Gästeabwehr und erarbeitete sich schnell einen 6:3-Vorsprung. In der Folge ließen sich die HSGler von den Scharmützeln der erfahrenen Gäste beeindrucken und verpassten es zunächst, weiter davonzuziehen. Dennoch schafften es die Gastgeber, bis zur Halbzeit einen deutlichen Vorsprung von 18:12 herauszuspielen. Die Konzentration lag auf den eigenen Stärken, Fehler des TSV wurden bestraft.

HSG Lauingen-Wittislingen bleibt am Spitzenreiter dran

Nach dem Wechsel begann die Spielgemeinschaft fahrig, und die Partie in der Stadthalle gewann an Spannung. Die Gäste schafften es jedoch nie, näher als zwei Tore heranzurücken, womit schlussendlich ein unnötig knapper Heimsieg zu Buche stand. Damit bleibt die HSG dem Spitzenreiter Schwabmünchen weiter auf den Fersen. Nach einem spielfreien Wochenende steht erneut ein Duell gegen einen abstiegsbedrohten Verein, den TSV Göggingen, auf dem Plan.

Spielfilm: 6:5, 13:9, 18:12 – 20:17, 26:21, 32:29; HSG-Männer I: Rommel, Hauf; Frieß (5), Ahrens (4), Egger, Zehentmeier, Meitinger (5), Sand (1/1), Maier Ma., Maier Mi. (3), Märkl (2), Kinzler (2), Krumscheid (1), Wenger (9)