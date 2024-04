Nordschwabenlauf bewegt Gundelfingen

Leichtathletik: Viele Teams und Einzelstarter sind wieder auf dem Rundkurs durch die Innenstadt unterwegs. Benedikt Nußbaum gewinnt Hauptlauf. Zwei Lokalmatadorinnen rennen bei den Frauen ganz nach vorne.

Bürgermeister Dieter Nägele brachte es auf den Punkt: „Heute ist so viel los in Gundelfingen.“ Sein voller Terminkalender beweise, wie aktiv die Donaustadt ist. Neben mehreren anderen Veranstaltungen war es am Samstag vor allem der 56. Nordschwabenlauf, der Gundelfingen buchstäblich bewegte. Der Rundkurs führte an den wichtigsten Stellen der Gemeinde vorbei und endet vor dem Bleichestadel, wo die Schnellsten gefeiert wurden.

Den Anfang machen die Kinder. Für die ganz kleinen gibt es eine verkürzte Runde über 1,2 Kilometer. Die U 8 gewann Tom Berthold bei den Buben und Leni Haupeltshofer bei den Mädchen, alle vom TSV Offingen. In der U 10 waren Karl Wolf und Leni Berthold ganz vorne. Wer sich mehr zutraut, konnte auch eine Runde über knapp drei Kilometer laufen. Die Altersklassen U 12 und U 10 wurden dort gewertet.

Das Wetter am Samstagnachmittag war so sonnig, dass eine Erfrischung gerne genommen wurde. Hier greift W30-Siegerin Anna Schäffenacker zu. Foto: Karl Aumiller

Eine Teamwertung mit sechs Läuferinnen und Läufern pro Mannschaft ist eine Besonderheit des Nordschwabenlaufs. Von den 16 Teams, die es in die Wertung schafften, lag der TSV Offingen ganz vorne, gefolgt von Gartner Extrusion I und dem TSV Offingen II. Die größte Gruppe mit gleich fünf Teams und einigen Kindern war wie immer das GTG Runningteam der Firma Bartelt. Der TSV Offingen beteiligte sich mit drei Teams. Andere, zum Teil große Gruppen, waren die VR Bank, das Landratsamt Dillingen, die BWF Group, das Team Hinterland vom Schützenverein, Siegfried Wölz Metallbau, medisan runners und die Freien Wähler. Die schnellsten Männer über diese sechs Kilometer waren Stefan Langenmaier und der Dritte Benno Rawolle (beide TSV Offingen). Platz zwei ging an Stefan Günter (Scheiffele/Schmiederer). Bei den Frauen ganz vorne liefen Franziska Tischmann (Wölz Metallbau), Doris Jambor (BKH Günzburg) und Lara König (BWF Group).

Schnelle Damen: Daniela Unger (links) und Sabrina Klotz. Foto: Karl Aumiller

Die klassische Hauptlauf-Wertung mit allen Altersklassen führte über drei Runden und damit rund zehn Kilometer. Gesamtsiegerinnen wurden die lokalen Größen Daniela Unger und Sabrina Klotz, dazwischen schob sich auf Platz zwei Anna Schäffenacker. Als schnellster Mann überquerte Benedikt Nußbaum, gefolgt von Christian Berthold und Michael Berthold, die Ziellinie.

Viele Helfer in Gundelfingen

Der Teamgeist stimmt auch bei den Helfern. Der Rundkurs durch die Stadt verlangt allen Beteiligten viel ab. Die Stadtverwaltung mit dem Bauhof, die Feuerwehr, die Betreuer der FC Gundelfingen-Schüler, die TVG-Handballerinnen, die SSG-Schwimmer und sogar Triathleten des TV Lauingen halfen tatkräftig mit.

Unter www.nordschwabenlauf.de gibt es alle Ergebnisse.

Benedikt Nußbaum freut sich über seinen Hauptlauf-Sieg. Foto: Karl Aumiller

Teamwertung 1. TSV Offingen 2:08:16 Stunden gesamt; 2. Gartner Extrusion 2:19:58; 3. TSV Offingen II 2:39:58; 4. GTG Runningteam I; 5. Siegfried Wölz Stahlbau; 6. BWF Group; 7. Powerteam Landratsamt I; 8. VR-Bank Donau-Mindel; 9. GTG Runningteam II; 10. Gartner Extrusion II; 11. GTG Runningteam III; 12. SV Gundelfingen-Hinterland; 13. GTG Runningteam IV; 14. Freie Wähler Gundelfingen, 15. GTG Runningteam V, 16. powerteam Landratsamt II

Kinder 1,2 km männlich U8: 1. Tom Berthold 4:07 Minuten; 2. Luis Sauter, 4:50, beide TSV Offingen; 3. Bastian Burghard, FC Gundelfingen, 4:59; männlich U10: 1. Karl Wolf, TSV Offingen, 3:55; 2. Michael Neurohr 4:07, 3. Elias Kleinle, FC Gundelfingen 4:24; weiblich U8: 1. Leni Haupeltshofer 5:45; weiblich U10: 1. Leni Berthold, TSV Offingen 4:33; 2. Rita Ismaili, GTG Runningteam 4:34; 3. Sophie Nußbaum, TSV Bernstadt 4:38

Schüler 3 km männlich U10: 1. Max Sauter, TSV Offingen 11:49 Minuten; 2. Valentin Egger 12:20; männlich U12: Jonas Langenmaier, TSV Offingen 10:40; 2. Levi Seifried, FC Gundelfingen 11:18; 3. Lukas Nußbaum, TSV Bernstadt 11:37; weiblich U12: 1. Helena Böck, TSV Offingen 12:02; 2. Sidney Unger, FC Gundelfingen 12:51; 3. Luisa Obinger, TV Gundelf. 16:57

Hauptlauf Männer Hauptklasse: 1. Maurice Kewitz, SSG Gundelfingen 41:23 Minuten, 2. Gernot Kirschner, die Gurkenlaster 53:52; M30: 1. Stefan Winkler 33:06; 2. Heiko Ensslein 42:38; 3. Elmar Kirschner, die Gurkenlaster 53:41; M35: 1. Benedikt Nußbaum, TSV Bernstadt 26:58; 2. Michael Berthold, BDO Salzburg 29:56; 3. Miklos Ujfalusi 32:31; M40: 1. Christian Berthold, Tri TV Lauingen 28:57; 2. Daniel Stark, HSG Lauingen/Wittislingen 32:30; 3. Florian Bozenhard, SPV Gundremmingen 36:50; M45: 1. Joachim Rupprecht, SC Bubesheim 40:20, 2. Markus Müller, VR Bank Donau-Mindel 41:23; 3. Marco Rehm, medisan runners 45:16; M50: 1. Werner Kraus, Taekwondo TV Lauingen 37:50; 2. Markus Schipp, VR Bank Donau-Mindel 45:18; M55: 1. Egon Bauer, SV Altenberg Ski 40:31; 2. Martin Widmayr, LC Aichach 42:34; M65: 1. Ernst Kraus, FC Ebershausen 37:15; 2. Georg Stark 42:36; 3. Franz Steichele, LG Zusam 59:28; WHK: 1. Sabrina Klotz, Gartner Extrusion 36:06; 2. Laura Wöllert 44:19; 3. Laura Fuchs 46:57; W30: 1. Anna Schäffenacker 35:01; 2. Franziska Bäurle 37:32; 3. Zsofia Kovacs 41:26; W35: 1. Anita Kunz 40:38; 2. Carolin Malisi 43:11; 2. Glaucia Grimmer 45:15; W40: 1. Nicole Gaa, VR-Bank D-M 41:23; W45: 1. Daniela Unger, Tri TV Lauingen 32:15; W50: 1. Sieglinde Eisele, VR-Bank D-M 45:18; 2. Michela Herrmann 48:43; W55: 1. Michela Marbus, medisan runners 40:41; 2. Claudia Jahnke, 45:40