Der seidene Faden beim TV Dillingen hält

Tischtennis-Relegation: Dillingen setzt sich knapp durch und bleibt ein Verbandsligist.

Geschafft, wenn auch nur hauchdünn! Der TV Dillingen spielt auch kommende Tischtennis-Saison in der Verbandsliga. Beim Relegationsturnier in eigener Halle setzten sich die Kreisstädter nur dank des besseren Satzverhältnisses aus dem 8:2-Sieg über Königsbrunn am Ende gegen den punktgleichen TSV Hohenpeißenberg durch. Die Oberbayern, bei denen der Ex-Dillingen Florian Kaindl unbesiegt bliebt, hatten sich ebenfalls gegen Königsbrunn 8:2 behauptet und dann 5:5 gegen Dillingen gespielt.

Das 5:5 reicht Dillingen

Den Auftakt machte das Dillinger Duell mit Königsbrunn. Nach dem Doppel stand es hier noch 1:1, doch in der Folge gewannen Mike Behringer (2), Ulrich Foag (2), Matthias Jörg (2) und Benedikt Hirner die entscheidenden Einzelpunkte zum 8:2-Erfolg. Weil anschließend auch Hohenpeißenberg die Königsbrunner mit 8:2 abfertigte, musste das finale Match des langen Relegationstages über Wohl und Wehe des TV Dillingen entscheiden. Und dieses Duell entwickelte sich zu einem dramatischen Krimi – mit Happy End für die Nordschwaben. Behringer/Foag im Doppel sowie Behringer, Foag (2) und Hirner im Einzel punkteten beim 5:5-Remis.