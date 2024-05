620 Mädchen und Buben in Gundelfingen ganz aufgeregt

38. Gaukinderturnfest: Der TV Gundelfingen war am Wochenende ein toller Gastgeber und stellte auch die größte Teilnehmerzahl. Abwechslungsreiche Spielstraße vor der Brenzhalle und eine Wettkampf-Premiere.

Aufgeregt hüpft die fünfjährige Viktoria vom TV Gundelfingen von einem Bein auf das andere. Seit wenigen Monaten ist sie erst im Turntraining mit dabei – und jetzt steht sie schon kurz vor ihrem allerersten Wettkampf. Vor der Brenzhalle hat sie sich gemeinsam mit vielen anderen Mädchen aufgestellt, um sich gleich auf dem Weg in die Halle und zu den Geräten zu machen. Wie für Viktoria ist das 38. Gaukinderturnfest in Gundelfingen der Höhepunkt im Turnjahr. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer nicht an Gauliga-Wettkämpfen oder anderen Meisterschaften an den Start geht. Insgesamt 620 Buben und Mädchen aus 20 Vereinen sind am Wochenende in Gundelfingen dabei, rund 420 starteten am Samstag, der Rest am Sonntag. Der gastgebende Verein schickte mit 82 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die zahlenmäßig stärkste Vertretung an die Geräte. Ebenfalls gut vertreten waren in Gundelfingen der TSV Buttenwiesen (78) und der SC Wallerstein (73).

Ein junger Turner schwungvoll am Barren. Foto: Karl Aumiller

Am Samstag turnten die Buben unter den Augen des Kampfgerichts jeweils an vier Geräten ihre Pflichtübungen (Boden, Reck, Sprung und Barren), bei den Mädchen ersetzte der Schwebebalken den Barren. Am Ende wurden in jeder Altersklasse die Turnfestsieger ermittelt, die nachmittags im festlichen Rahmen geehrt wurden.

Gundelfingens Bürgermeister bei der Siegerehrung

So konnten jeweils die fünf Erstplatzierten neben ihrer Siegerurkunde auch einen kleinen Preis, gestiftet von dem Lions Club Dillingen sowie der Sparkasse, in Empfang nehmen. Die Siegerehrung führte Gundelfingens Bürgermeister Dieter Nägele gemeinsam mit MdL Manuel Knoll und dem TVG-Ehrenvorsitzenden und ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Turngaus Oberdonau, Rudi Kaufmann, durch. Abgerundet wurde die Abschlussveranstaltung von der Kindertanzgruppe Spice der TVG-Tanzsportabteilung und einer Mini-Trampolin-Demonstration der Gundelfinger Kunstturn-Brüder Konstantin, Adrian und Johannes Seifried. Die musikalische Umrahmung bot der TVG-Spielmannszug.

Auch das Maskottchen wartet mit auf den TVL-Einsatz. Foto: Karl Aumiller

Der Sonntag startet mit der Premiere des Teamwettkampfes. Eine Turnerin oder ein Turner (über 18 Jahre) bilden eine Mannschaft mit einer Schülerturnerin oder einem -turner. Je nach Altersunterschied gibt es nach jeweils vier Übungen Bonuspunkte. 20 Teams hatten gemeldet – und mit dem Geschwisterpaar Miriam und Jonathan Kling siegten Gundelfinger.

Insgesamt turnten am Sonntag rund 160 Teilnehmer in den Altersklassen von sieben bis 14 Jahren im Turn-10-Wettkampf den Gaukinderturnfest-Sieger aus. Bei dieser modernen Wettkampfform stellen sich die Teilnehmer ihre Übungen selbst zusammen. Und auch am Minitrampolin können Punkte erzielt werden. Besonders erfolgreich war hier der SC Wallerstein mit insgesamt sieben Goldmedaillen.

Lesen Sie dazu auch

70 Helfer in Gundelfingen im Einsatz

Der TVG hatte unter der Leitung von Ingrid Kling mit über 70 Helferinnen und Helfer für eine perfekte Organisation gesorgt. Auch das Wetter draußen spielte mit: Eine Spielstraße mit Hüpfburg, Aktivity-Reaktionstest, Bogenschießen und weiteren Geschicklichkeitsparcours sowie Wasserspritzübungen mit der Freiwilligen Feuerwehr, Massage mit Bellabambi – da kam keine Langweile auf. „Es war eine Mammutaufgabe, aber dank der großen Unterstützung von vielen Seiten haben wir diese sehr gut bewältigt“, zeigt sich Ingrid Kling nach Veranstaltungsende erleichtert.

Ehrung beim 38. Gaukinderturnfest in Gundelfingen: (von rechts) Turngau-Vorsitzender Jürgen Frey, Margit Gabler, Johanna Hartmann sowie die stellvertretenden Vorsitzenden Erika Schweizer und Martin Rehm. Foto: Karl Aumiller

Für die kleine Viktoria endete das Gaukinderturnfest übrigens auf Platz sieben. „Alle, die heute teilnehmen, sind Gewinner“, hatte Bürgermeister Nägele zum Auftakt der Veranstaltung zu dem Turnkinder gesagt. Und das gilt auch für Viktoria. Das Gaukinderturnfest 2025 wird wahrscheinlich in Buttenwiesen ausgetragen.

Alle Einzelergebnisse gibt es unter https://schwaben.btv-turnen.de/oberdonau