Ein Wertinger 2:0 aus der Kategorie Arbeitssieg

Fußball-Bezirksliga Nord: Tabellenführer TSV Wertingen gewinnt durch einen Standard und einen Elfmeter in Griesbeckerzell – und hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Stätzling.

Der TSV Wertingen hat den Abstand auf Verfolger Stätzling beim Nachholspiel in Griesbeckerzell auf vier Punkte ausgebaut. Der Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Nord war zwar über weite Strecken die bessere Mannschaft, tat sich jedoch beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen gut eingestellte Hausherren schwer.

So hatte Griesbeckerzell auch die erste Großchance der Partie. Torjäger Sebastian Kinzel tauchte in der Anfangsphase frei vor Sandro Scherl auf, scheiterte jedoch am TSV-Torwart. Im Stile eines Tabellenprimus gingen die Zusamstädter wenig später eiskalt bei einer Ecke in Führung: Der Ball von Christoph Prestel fand im Strafraum zu Florian Heiß, der aus kurzer Distanz zum 0:1 einköpfen konnte.

Zeitstrafe für Wertingen

Acht Minuten später hatte der Vorlagengeber zum Führungstreffer selbst eine große Gelegenheit. Nach flacher Hereingabe von David Spizert schoss Prestel jedoch freistehend über das Gehäuse. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine offene und intensiv geführte Partie, ohne dass richtig gefährliche Torraumszenen zustande kamen. Ab der 66. Minute mussten die Wertingen eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe überstehen. Der bereits verwarnte Marco Schiermoch betrieb bei einem SCG-Einwurf Zeitspiel. Die Heimmannschaft wollte in dieser Phase unbedingt zum Ausgleich kommen, aber Wertingen brachte die Unterzahl clever über die Zeit.

In der 83. Minute zeigte Schiedsrichter Tobias Beyrle auf den Elfmeterpunkt, als Wertingens Marcel Mayr im Strafraum zu Boden ging. Kapitän Maximilian Beham nahm sich der Sache an und verwandelte den Strafstoß souverän zur Vorentscheidung.

Danach war bei den Gastgebern die Luft etwas heraus und es fehlte nun der letzte Glaube gegen den Tabellenführer etwas mitzunehmen.

Lesen Sie dazu auch

TSV Wertingen: Scherl, Wiedemann, Schiermoch (78. Ivan Rasic), Kotter, Heiß, Beham, Prestel (84. Mantwied), Rueß, Gerold (62. Gebauer), Mayr (87. Mayerföls), Spizert (87. Völk)

Tore: 0:1 Florian Heiß (12.), 0:2 Maximilian Beham (83./Foulelfmeter) Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) Zuschauer: 120