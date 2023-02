Polizei findet Drogen und Waffe bei 22-Jährigem in Syrgenstein

Bei einer Kontrolle erwischen die Dillinger Beamten einen jungen Mann, der Gras geraucht hat. Doch er hat noch einen anderen verbotenen Gegenstand daheim.

Die Polizei Dillingen hat am Dienstag gegen 1 Uhr nachts einen 22-jährigen Autofahrer in Syrgenstein aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, zudem konnte laut Polizeibericht Marihuanageruch im Auto festgestellt werden. Weil der anschließende Drogentest daraufhin positiv ausfiel, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Im Pkw fanden die Beamten zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln.

Fahrer hatte geringe Menge Drogen und einen Schlagring daheim

Auch bei der Durchsuchung seines Zimmers fanden die Beamten schließlich eine geringe Menge Betäubungsmittel, sowie Konsumzubehör und einen verbotenen Schlagring. Gegen den 22-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Waffengesetz ermittelt. (AZ)

