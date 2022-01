Dillingen

vor 11 Min.

Wer sich ein buntes Tattoo stechen lassen will, der hat ein Problem

Plus Seit Januar 2022 sind viele Tattoo-Farben in Europa verboten. Was das für Auswirkungen auf die Tattoo-Studios im Landkreis Dillingen hat.

Von Simone Bronnhuber

Gibt es bald nur noch schwarz-weiße Tattoos? Fakt ist, dass seit Januar 2022 viele Tattoo-Farben in Europa verboten sind. Die sogenannte "Reach-Verordnung" der EU bestimmt dies. Es heißt darin, dass einige Chemikalien und Pigmente, die in Tattoo-Farben seit jeher gebräuchlich sind, verboten sind. Das betrifft Verkauf und Benutzung. Im Klartext: Wer sich derzeit eine rote Rose tätowieren lassen will, hat ein Problem. Der Grund für das Verbot, das schon seit längerer Zeit immer wieder diskutiert wurde: Manche Inhaltsstoffe könnten möglicherweise krebserregend sein. Was bedeutet das für Tattoo-Künstler im Landkreis Dillingen? Gehen ihnen nun nicht nur die Farben, sondern auch die Kundinnen und Kunden aus?

