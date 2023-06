Unterliezheim

Vereinsmeier im Kreis Dillingen: Er ist die gute Seele beim SC Unterliezheim

Plus Einst Spielertrainer, mittlerweile Mädchen für alles: Ulrich Schweyer lebt für das Ehrenamt. Der 66-Jährige ist eine wichtige Stütze - und will dabei alles, nur nicht im Mittelpunkt stehen.

Von Simone Fritzmeier

Eigentlich will er das gar nicht. Ulrich Schweyer will nicht im Mittelpunkt stehen. Er mag seine Arbeit im Hintergrund, braucht keine Aufmerksamkeit, wie er immer wieder betont. Was dem 66-Jährigen aber noch wichtiger ist: "Ich bin nur ein Teil, bei uns helfen alle zusammen." Für die "alle" beim SC Unterliezheim ist Ulrich Schweyer aber nicht nur ein Teil, sondern vielmehr ein großer Bestandteil des Vereins. Er wird vom Vorstandsteam des Sportclubs als wichtige Stütze, Kümmerer und gute Seele bezeichnet. Er ist einer der Vereinsmeier, die für ihr Ehrenamt aufgehen, die die meiste Zeit im Hintergrund wertvolle Arbeit leisten - und für jeden Verein unschätzbar sind. Auch für den SCU. Und dabei schlägt das Herz von Ulrich Schweyer mindestens so stark für noch einen anderen Club im Landkreis Dillingen, wie er verrät.

Einbruchssicheres Sportgelände in Unterliezheim

Uli, wie ihn die meisten nennen, schaut gerade am Sportplatz nach dem Rechten, sein grünes E-Bike steht am Eingang. Alles ist blitzblank, nur zwei Paar Kickschuhe stehen vor den Toiletten im Freien. Die Stühle im Sportheim sind auf die Tische gestellt. Die Vorbereitungsphase der Fußballer beginnt erst, noch ist es ruhig - nicht so für Ulrich Schweyer. "Man muss ja trotzdem schauen, ob alles in Ordnung ist", sagt er. Dazu zählt etwa die Rasenpflege. Zwar übernehme das Mähen ein anderes Team, die Beregnung fällt aber unter seine Verantwortung. Und der gelernte Elektrotechniker überlässt da nichts dem Zufall. Er hat eine Anlage installiert, die er per Zeit- und Fernschaltung bedienen kann. Auch eine Brunnensteuerung hat er eingerichtet, umweltschonend versteht sich. Und: "In ganz Deutschland gibt es vermutlich keinen solch gut bewachten Sportverein wie in Unterliezheim", sagt er lachend. Das hat vor allem einen tierischen Hintergrund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

