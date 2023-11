Polizei stoppt im Kreis Dillingen betrunkene Autofahrer

Die Polizei hat am Freitag und Samstag mehrere Autofahrer in der Region angehalten, die sich unter Alkoholeinfluss ans Steuer gesetzt hatten.

Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizeiinspektion Dillingen am Freitag und Samstag gestoppt. Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 1.30 Uhr in der Hauptstraße in Gundelfingen stellten Beamte bei einem 18-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Weil die Atemluft des Autofahrers eine Alkoholkonzentration von 1,2 Promille aufwies, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizisten stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher und erstatteten gegen ihn Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ein 26-Jähriger hatte mehr als ein Promille

in der Josef-Schnitzer-Straße in Lauingen stoppte die Polizei einen 55-jährigen Autofahrer mit 0,8 Promille. Eine Streife der Polizeistation Wertingen hielt am Samstag gegen 1 Uhr in der Wertinger Straße in Buttenwiesen einen 25-jährigen Autofahrer mit 0,6 Promille an. Und in der Großen Alle in Dillingen kontrollierten Polizeibeamte am Samstag gegen 1.40 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer, der sich mit mehr als einem Promille ans Steuer seines Wagens gesetzt hatte.

Drogenschnelltest bestätigt Verdacht

Bereits am Freitag gegen 16.15 Uhr hatte die Polizei auf der B16 in Dillingen einen 18-jährigen Autofahrer angehalten, der drogentypische Anzeichen aufwies. Ein Drogenschnelltest bestätigte laut Polizeibericht einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. (AZ)