Wallfahrt: Mit dem Rad zum Grab des Heiligen Ulrich

220 Gläubige aus Nordschwaben fahren nach Augsburg, um Gottesdienst zu feiern. Mit dabei war eine Gruppe aus Wittislingen.

Das Erlebnis miteinander als Christen unterwegs zu sein, war für 220 Radpilgerinnen und –pilger aus Nordschwaben die Motivation mit dem Fahrrad nach Augsburg ans Grab des Heiligen Ulrichs zu kommen. Mit „Berufen“, „Verbunden im Gebet“, „Handeln,“ und „Vertrauen“ waren die Impulse überschrieben, die das Motto des Ulrichs-Jubiläums-Jahrs „Mit dem Ohr des Herzens“ aufgriffen.

Um 7 Uhr startete die erste Gruppe von Wittislingen, dem mutmaßlichen Geburtsort des Bistumspatrons. Über die Stationen Weisingen, Altenmünster und Hirblingen hatte die 40-köpfige Gruppe 500 Höhenmeter und 68 Kilometer zu bewältigen. Um 8. Uhr machte sich in Donauwörth die zweite Gruppe aus 120 Radlerinnen und Radlern auf den 55 Kilometer langen Weg und nahm an den Stationen in Mertingen und Kloster Holzen weitere 60 Wallfahrer mit. Beim Zusammentreffen an der Europawiese in Gersthofen war die Freude groß.

Ulrich hat sogar ein eigenes Lied

Begleitet von der Polizei wurde der 220-köpfige Radler-Tross sicher zur Ulrichsbasilika in Augsburg geleitet und von Glockengeläut begrüßt. „Dies war ein echter Gänsehaut-Moment“, so eine Teilnehmerin, die zum ersten Mal dabei war. Erwartet wurden die Pilger von Stadtpfarrer Christoph Hänsler.

Im Ökumenischen Wallfahrtsgottesdienst mit Dekan Johannes Schaufler, Pfarrer Friedrich Martin, Pfarrer Wolfgang Rauch und Pfarrer Thomas Schmeckenbecher, wurde sowohl das traditionelle Ulrichslied als auch das von Liedermacher Robert Haas für das Jubiläumsjahr komponierte Lied „St. Ulrich du begleite“ gesungen. Popkantor Hans-Georg Stapff, der den Gottesdienst musikalisch gestaltete, lenkte mit seinem schwungvollen Lied „Hallo mein Herz“ die Gedanken auch auf das eigene Herz.

"Wasser ist das kostbarste Gut, das wir haben"

Pfarrer Schmeckenbecher von der evangelischen Pfarrei St. Ulrich erinnerte in der Predigt zum Schriftwort aus der Geheimen Offenbarung an die Quelle des lebendigen Wassers, aus der auch der heilige Ulrich geschöpft habe und darin Vorbild sein könne. „Wer Wasser in Hülle und Fülle hat, geht oft verschwenderisch damit um. Dabei ist Wasser das kostbarste Gut, das wir haben.“

Bevor die Wallfahrenden sich mit Rad, Zug oder Bus auf den Nachhauseweg machten, genossen sie im Garten des Hauses St. Ulrich Kaffee, Kuchen und Eis. So fand die 19. Radwallfahrt der Seelsorge-Außenstelle Donau-Ries einen fröhlichen Ausklang in ökumenischer Gemeinschaft. Neben vielen positiven Erinnerungen bleiben zwei Kerzen als Wallfahrtsgabe, die fortan in den Anliegen der Radpilger am Grab des heiligen Ulrichs brennen. (AZ)