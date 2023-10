Kneipen, Kultur, Körperwelten: Was im Kreis Dillingen am Wochenende los ist

Der Bierbrunnen in Lauingen feiert am Wochenende Neueröffnung, die Kulturtage locken mit vielen Veranstaltungen - und in Lauingen gibt's eine besondere Ausstellung.

"In ist, wer drin ist": Diesen Spruch kennen vermutlich viele Menschen im Landkreis Dillingen und darüber hinaus. Seit jeher ist das das Motto in der Lauinger Kultkneipe Bierbrunnen. Doch "drin" ist schon seit Monaten keiner mehr, der Bierbrunnen hat geschlossen. Noch. Denn Peter Grübnau will die Kneipe im Oberanger in Lauingen wieder eröffnen. Und zwar schon dieses Wochenende. Ab Freitag, 13. Oktober, ist die Bar wieder auf. DJ Olix legt an diesem und am Samstag auf. Das Motto - ebenfalls seit eh und je bekannt - heißt dann auch wieder: "Bierbrunnen-Nächte sind lang."

Wochenende im Kreis Dillingen: Echte Körper in Lauingen sehen

Am kommenden Wochenende wird aber nicht nur in Lauingen gefeiert. Im Kreis Dillingen ist einiges geboten. Unter anderem finden im Rahmen der Dillinger Kulturtage zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Kabarett-Auftritte statt. Die besten Events haben wir zusammengefasst - und darunter fällt auch eine ganz besondere Ausstellung, die in Lauingen Halt macht.

Die Ausstellung "Echte Körper" ist für zwei Tage in der Donaustadt. Am Samstag, 14., und am Sonntag, 15. Oktober, können Besucher und Besucherinnen besondere Einblicke in menschliche Körper bekommen. Die Präsentation der Exponate für die Öffentlichkeit ist erst seit wenigen Jahren möglich. Die Ausstellung findet im Lauinger E-Park, Riedhauser Straße, statt. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr, es finden keine Führungen statt. Tickets gibt es an der Eingangskasse.

"Acht Frauen" wird im Lauinger Stadeltheater Samstag und Sonntag gespielt

Im Rahmen der Kulturtage werden zahlreiche Events im Landkreis Dillingen am Wochenende organisiert. Ein paar Beispiele: In Gundelfingen tritt Kabarettistin Kathrin Anna Wagner am Samstag, 19 Uhr, mit ihrem Programm "Auf schwäbisch glacht" auf; In Blindheim kommt Helmut A. Binser am Samstag, 20 Uhr, ins Gasthaus Zum Kreuz; in der Wertinger Stadtpfarrkirche St. Martin ist am Sonntag um 17 Uhr Mozarts Krönungsmesse mit dem Chor aus Zusamaltheim zu hören; im Lauinger Stadeltheater ist das Stück "Acht Frauen" zu sehen - sowohl am Samstag als auch am Sonntag; ein spannender Workshop wird auch in Höchstädt veranstaltet: Im Spitalforum werden den ganzen Samstag über mit Jugendlichen Comics auf dem Tablet gestaltet.

"Echte Legenden" kommen am Wochenende auch ins Zusamtal. Am Samstagabend treten die vier Vollblutmusiker Abi Wallenstein, Marc Breitfelder, Georg Schroeter und Torsten Zwingenberger, in der Synagoge in Binswangen auf und lassen den Blues aufleben.

Am Samstag, 14. Oktober, ist auch der Welthospiztag. Aus diesem Anlass veranstaltet die Caritas auf der Zusaminsel in Wertingen von 8 bis 13 Uhr einen Infotag bei dem über Unterstützungsangebote für schwerstkranke Menschen und ihre Angehörige aufgeklärt und informiert wird.

Wochenmärkte in Lauingen, Buttenwiesen und Dillingen

Wer das (noch) schöne Herbstwetter genießen will, der hätte die Möglichkeit, Minigolf zu spielen. Die Anlagen in Dillingen und Wertingen haben jeweils am Samstag und am Sonntag geöffnet. Außerdem werden am Samstag in Dillingen, Lauingen und Buttenwiesen wie gewohnt die Wochenmärkte aufgebaut und zusätzlich findet am Sonntag in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr in der Wertinger Stadthalle ein Kindersachen-Flohmarkt statt.

Noch mehr Veranstaltungen gibt es in unserer gedruckten Zeitungsausgabe auf der" Wohin heute?"-Seite. Sie haben auch einen Termin, der in der Zeitung angekündigt werden soll? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Stichwort: Wohin heute? Bitte Ort, Datum, Uhrzeit und Veranstalter immer mit dazuschreiben.