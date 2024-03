Zwei Ärzte wechseln ans Medizinische Versorgungszentrum Dillingen

Das MVZ an den Kreiskliniken übernimmt zwei Arztsitze. Ein Psychiater und ein Allgemeinarzt werden künftig unter dessen Schirm arbeiten. Ihre Praxen sollen bestehen bleiben.

Das medizinische Versorgungszentrum Dillingen (MVZ) erweitert sein medizinisches Angebot im Bereich der ambulanten Versorgung: Neben der Chirurgie/Unfall- und orthopädische Chirurgie verstärkt seit Januar 2024 Albert Pröller als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie das Team des MVZ – mit einem ärztlichen Vertragsarztsitz. Ab April soll ein weiterer Arzt hinzukommen.

Das Angebot durch die Übernahme der Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. Egbert Hollein weiter ergänzt. Die Ärzte werden in das MVZ integriert und setzen ihre Arbeit nahtlos in den gewohnten Praxisräumen fort. Das gaben die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen in einer Pressemitteilung bekannt.

Albert Pröller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der weiterhin auch als Konsiliararzt in den Kreiskliniken tätig ist, hat seit Jahrzehnten die Praxis in der Großen Allee in Dillingen betrieben. Pröller wird dies auch weiterhin tun und künftig in Ergänzung zum bestehenden Angebot der DLG MVZ GmbH das gesamte Spektrum der psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbilder anbieten, so die Mitteilung.

Neue Ärzte am MVZ: Praxen bleiben bestehen

Das derzeitige medizinische Angebot seiner Praxis umfasst Psychiatrie und Psychotherapie für alle psychiatrischen und psychosomatischen Krankheitsbilder. Zudem bietet Pröller eine Demenz-Sprechstunde an. Insbesondere versteht sich das Team als sozialpsychiatrische Schwerpunktpraxis für schwer- und komplex erkrankte, und chronisch-kranke Patientinnen und Patienten.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der DLG MVZ GmbH. Mein Team und ich werden weiter in gewohnter Weise, gewohntem Umfang und an gewohnter Stelle für die medizinische Versorgung zur Verfügung stehen“, sagt Pröller.

Die Praxis für Allgemeinmedizin mit Betriebsmedizin von Egbert Hollein wird ab 1. April ebenfalls zu einem festen Bestandteil des MVZ und durch diese GmbH weiter betrieben.

Durch die Integration dieses Fachgebietes, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass im Landkreis Dillingen ein Hausarztmangel besteht, könne die DLG MVZ GmbH einen Teil zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung im Landkreis beitragen, heißt es in der Pressemitteilung.

Allgemeinarzt in Gundelfingen: Für Patienten wird sich praktisch nichts ändern

Hollein betont: „Wir sind überzeugt, dass die Integration in das MVZ die bestmögliche Versorgung unserer Patientinnen und Patienten gewährleistet." Für die Patienten werde sich "praktisch nichts ändern". Die gewohnten Praxisräume in Gundelfingen blieben bestehen und die Arbeit dort werde fortgesetzt. Durch die enge Kooperation mit den Kreiskliniken in Dillingen und Wertingen sei das Praxisteam des MVZ in der Lage, ein ganzheitliches Versorgungskonzept vom Erstgespräch über Sprechstunden bis hin zur Nachsorge nach einem stationären Aufenthalt anzubieten. Die Patientinnen und Patienten sollen dabei vor allem von "kurzen Wegen und von der fächerübergreifenden Therapie" profitieren.

Markus Müller, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und der DLG MVZ GmbH, zeigt sich gemeinsam mit Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen, erfreut: „Die Integration der Praxis von Dr. Hollein und Herrn Pröller ist ein wichtiger Schritt, um unsere Patientenversorgung medizinisch zu erweitern. Wir freuen uns, deren Expertise in unserem Team zu begrüßen und setzen weiterhin auf Qualität und Kontinuität in der medizinischen Betreuung."

Info: Weitere interessante Informationen zum Team, Leistungsspektrum und Öffnungszeiten gibt es unter www.mvz-dillingen.de.