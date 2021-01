vor 33 Min.

15-Kilometer-Regel: So weit dürfen sich Menschen aus dem Donau-Ries bewegen

Seit Montag gilt im Landkreis Donau-Ries die 15-Kilometer-Regel. Zur besseren Einschätzung, bis wohin der Radius im Einzelfall geht, finden Sie hier Übersichtskarten.

Von Anna Hell

Der Landkreis Donau-Ries hat pünktlich zu Beginn des verschärften bundesweiten Corona-Lockdowns am Montag, 11. Januar, den derzeit höchsten 7-Tage-Inzidenzwert bei den Corona-Fällen in Schwaben verzeichnet. Das Robert-Koch-Institut meldete für den Kreis 234 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage - auch am Dienstag blieb der Wert mit 233,2 positiven Corona-Tests pro 100.000 Einwohner nahezu unverändert.

Im Zuge des in Kraft getretenen verschärften Lockdowns gilt im Donau-Ries nun die sogenannte 15-Kilometer-Regel. Der Landkreis Donau-Ries hat am Montag mit einer neuen Allgemeinverfügung die Basis dafür geschaffen, dass der verschärfte Lockdown auch hier umgesetzt werden kann. Die Regel schreibt dabei vor, dass der eigene Wohnort über einen Umkreis von 15 Kilometer hinaus nur noch aus "triftigen Gründen" verlassen werden darf. Dazu zählen in Bayern etwa Arbeitswege, Einkäufe oder Arztbesuche, aber auch der Besuch des Lebenspartners. Explizit verboten sind im Freistaat lediglich Ausflüge und Tagestourismus.

Der 15-Kilometer-Radius gilt ab der Gemeindegrenze des Wohnorts

Als Wohnort gilt bei der 15-Kilometer-Regel die gesamte Stadt oder die Gemeinde. Wer beispielsweise seinen Wohnort in Donauwörth hat, darf sich - solange die Regelung dort in Kraft ist und sofern kein "triftiger Grund" vorliegt - demnach nur in Donauwörth und dem um die Stadtgrenze verlaufenden 15-Kilometer-Radius bewegen. Einreisen von auswärts in den Landkreis wiederum bleiben im Donau-Ries vorerst erlaubt.

In unseren Karten erfahren Sie anhand der sieben Städte des Landkreises Donau-Ries sowie ausgewählter Gemeinden, wie weit der von der Regierung vorgegebene 15-Kilometer-Radius im Einzelfall in etwa reicht. Für die im Folgenden dargestellten Karten wurde von den jeweiligen Gemeindegrenzen des entsprechenden Wohnorts ausgehend der Radius von 15 Kilometern Luftlinie berechnet. Die Grenzen des Radius gehen dabei in den meisten Fällen mitten durch die im Umkreis befindlichen Orte hindurch. Streng genommen bedeutet das: Alles, was außerhalb des Radius von 15 Kilometern liegt - und sei es die Parallelstraße - darf nicht betreten werden. Die Kontrolle der Regeleinhaltung obliegt der Polizei. Nördlingens Polizeichef Walter Beck kündigte an: "Wir werden uns jeden Einzelfall anschauen und ihn dann bewerten."

Donauwörth: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Harburg: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Monheim: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Nördlingen: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Oettingen: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Rain: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Wemding: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Stadtgrenze

Fremdingen: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Gemeindegrenze

Forheim: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Gemeindegrenze

Rögling: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Gemeindegrenze

Holzheim: So weit geht der 15-Kilometer-Radius um die Gemeindegrenze

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

